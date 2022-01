Pirelli, 2023 lastiklerini geliştirmek için 25 test gününe sahip olacak

Bu yıl Formula 1 lastiklerinde büyük bir devrim olacak ve artık 13 inç yerine 18 inç lastikler kullanılmaya başlanacak. Haliyle Pirelli, bu yeni döneme en iyi şekilde başlamak adına mümkün olduğunca çok test yapmaya çalıştı.

COVID-19 kısıtlamalarına rağmen Pirelli, toplamda 28 günlük test yaptı ve bazı günler iki veya üç araç aynı pisti paylaştı.

Yeni sezonda aynı zamanda Pirelli lastiklerinin yapısında da ciddi değişiklikler olacak. Şimdi yeni araçların, bu lastiklerle nasıl performans göstereceği merak konusu. Ardından dersler çıkaracak Pirelli, 2023 hazırlıklarına koyulacak.

2022 lastiklerinin, en uygun şekilde geliştirilip geliştirilmediği sorusuna yanıt veren Isola, "Doğrusu 'en iyi şekilde' kelimesi her zaman için kullanması zor bir kelimedir çünkü mühendislerime sorarsanız, asla yeteri kadar test günü olmadığını söylerler."

"Hepsi giderek daha fazlasını istiyorlar."

"Ancak FIA ile iyi bir işbirliği yaptık ve önümüzdeki sezon için mümkün olan en güçlü lastikleri oluşturmak adına, yeterince test gününe sahiptik."

"Bu 28 test gününün, lastikleri hazırlamak adına iyi bir orta yol olduğunu düşünüyorum çünkü geriye dönüp baktığımda tüm yıl çok yoğun ve karmaşık geçti." dedi.

2022 sezonunun başlaması, Pirelli'nin daha fazla test ve gelişim çalışması yapmayacağı anlamına gelmiyor.

Bu açıdan Pirelli, gelecek yıl 25 günlük bir test imkanına sahip olacak.

Isola, "2022'de lastikleri geliştirmek adına toplam 25 test günümüz olacak. Ayrıca bu testlerin çoğunu yarışlardan sonra yapmaya karar verdik."

"Örneğin, İspanya Grand Prix'sinden sonraki Salı ve Çarşamba günleri birkaç takımla test yapmak için Barselona'da kalacağız."

"Ancak bunun arka arkaya veya üçlü yarışlar dönemine denk gelmediğinden emin olmamız gerekiyor, bu yüzden bazı ülkelerde çeşitli sınırlamalar olacak."

"Şu anda test günlerinin sayısında iyi bir uzlaşmaya vardığımızı ve tüm takımlarla test yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Williams, diğer takımların aksine bu testlerde yer alamamıştı fakat 2022'de durum değişecek.

"Geçen yıl farklıydı. Williams 2021'deki test günlerine katılmadı çünkü ellerinde test aracı yoktu. Yani on takımdan dokuzu testlerde yer aldı ancak bu yıl herkes 2022 aracını kullanacak."

"Tüm takımlar, prensipte 2022 araçlarıyla test yapabilecekler. Bu, bizim için çok önemli bir şey çünkü herkes sürece dahil olacak."

"Biz de herkes için en iyi lastiği yapmak istiyoruz."

"Lastiklerimiz sadece en iyi takımlar için değil, aynı zamanda orta grupta savaş takımlar için de yeterince iyi olmalı."

Pirelli tyre on the car of Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images