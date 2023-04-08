Pirelli: "2023 F1 lastikleri için belirlediğimiz hedefe ulaştık"

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Pirelli, geçen yılın tamamında 2023 lastiklerini geliştirmek ve sürücülerin rahatsız olduğu problemleri ortadan kaldırmak için çok çalıştı.

Bu, aynı zamanda İtalyan üreticinin yeni 18 inçlik lastiklerle ilk sezonuydu. Dolayısıyla geliştirilecek çok şey vardı.

Pirelli yeni dönem için yeni bir C1 lastik geliştirdi ve geçen yılki C1 lastiği C0 olarak adlandırarak, elindeki lastik hamuru sayısını altıya çıkardı.

Mario Isola bu konuda, "Yeni C1 lastiğine olan ihtiyaç, Barselona gibi bazı yarışlarda ortaya çıktı."

"Bu şartlarda C1'in çok yavaş olduğu kanıtlandı, bu nedenle tüm takımlar sert lastiklerden kaçınmak için üç pit stop stratejisini tercih etti." demişti.

Pneumatici Pirelli Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

2022'de pilotlar lastiklerin davranışından, özellikle de önden kaymadan şikâyetçilerdi. İtalyan üreticiye göre bu sorun, başlangıçtaki bazı zorluklara rağmen aracı dengesini artıran yeni lastik yapısıyla çözülmeliydi.

Basınç tarafında da değişiklikler yapan Milanolu üretici, tamamlanan çalışmalardan memnun ve sezon başlangıcından önce belirlediği hedeflere ulaşmış durumda.

Isola, Avustralya Grand Prix'si hafta sonunda şöyle dedi: "Mutluyum çünkü hedefimiz yeni yapının bütünlük seviyesini arttırmaktı ve bunu başardık çünkü daha az basınç kullanıyoruz."

"İkinci nokta önden kaymayı azaltmaktı ve yeni yapının araç dengesini artırmaya yardım ettiğini düşünüyorum."

"Üçüncü nokta ise Bahreyn'de oldukça iyi sonuç veren yeni C1 lastiği test etmekti. Bunu diğer yarışlarda kullanıp kullanmayacağımızı görmeye çalışıyoruz."

"Bu, C2'ye yakın ve belki C2'yi zaman zaman C1 yerine kullanabiliriz. Biraz daha veri elde etmemiz ve FIA ile lastik tahsisi konusunda anlaşmamız gerekiyor."

"Fakat evet, yeni lastikler planlandığı gibi çalışıyor. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Mayıs sonunda yapılması planlanan Emilia-Romagna Grand Prix'sinde, piste çıkmadan önce ısıtılmaya ihtiyaç duyulmayan yeni yeni yağmur lastikleri de görücüye çıkacak.

Dal GP dell'Emilia-Romagna debutterà una gomma full wet di nuova specifica. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images