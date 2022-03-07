Pirelli, 2022'nin ilk üç yarışına götüreceği lastikleri açıkladı

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2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı yaklaşıyor. İtalyan lastik üreticisi Pirelli de bugün itibariyle ilk üç yarışa götüreceği lastikleri resmen açıkladı.

Formula 1, ikinci ve son sezon öncesi testinin başlamasından birkaç gün önce Bahreyn'deki ilk yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri götüreceğini açıkladı.

Bu, Pirelli'nin bu yarışa elindeki en sert hamurları getireceği anlamına geliyor.

Pirelli'nin Bahreyn'e getireceği üç lastik:

Sert: C1

Orta: C2

Yumuşak: C3

Cidde'de gerçekleştirilecek yarışa ise C2, C3 ve C4 olmak üzere, bir seviye daha yumuşak lastiklerin getirilmesine karar verildi.

Cidde'ye götürülecek üç lastik:

Sert: C2

Orta: C3

Yumuşak: C4

En ilginç seçim ise Melbourne'e yapıldı. Melbourne'deki yarışa C2, C3 ve C5 lastikler götürülecek. Bu, Pirelli'nin C4 lastiği atladığı anlamına geliyor.

Melbourne'e götürülecek üç lastik:

Sert: C2

Orta: C3

Yumuşak: C5

Pirelli, sonraki yarışlara götüreceği lastikleri ilerleyen haftalarda açıklayacak.