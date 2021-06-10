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Formula 1 Haberler

Pirelli, 2022'nin farklı olacağına söz verdi

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Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, 2022 sezonundaki lastik aşınma oranlarının farklı olacağına söz verdi.

Pirelli, 2022'nin farklı olacağına söz verdi

İtalyan şirket, Azerbaycan Grand Prix'sinde beklenmedik bir şekilde patlayan 2 lastiğin ardından çokça eleştirilmişti.

Bu olaylar yaşanmadan birkaç gün önce, David Coulthard Pirelli'yi farklı bir nedenden ötürü eleştirmiş ve sürücülerin artık tüm yarış lastik korumaya odaklandığını belirterek, yeni lastik sağlayıcılarının da spora gelmesi gerektiğini söylemişti. 

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Isola, Coulthard'ın eleştirilerinin lastiklerin yüksek aşınma seviyesinden dolayı kaynaklandığını belirtti ve seneye bunun değişeceğine söz verdi.

Coulthard'ın eleştirilerine cevap veren Isola, şu ifadeleri kullandı: "O, lastiklerin [çokça] aşındığı mevcut sistemi beğenmiyor ama bildiğiniz gibi bu lastikler bu seviyede aşınmaları için tasarlandılar."

"Gelecek sezon için üretmemiz istenen 18 inçlik lastiklerle bu farklı olacak. Bu lastikler, farklı karakteristiklere sahip olacak; gerektiğinden fazla ısınma problemi azalacak ve daha az aşınma olacak."

"O, sadece mevcut regülasyonlarla ve sistemle alakalı düşüncelerini belirtmiş. Bunu tamamıyla anlayabiliyorum çünkü o yıllar önce de sürdü ve [o sürerken] çok farklı bir durum vardı."

"Mevcut araçların çok ama çok hızlı olduğunu biliyoruz ayrıca geçmişteki araçlara kıyasla daha ağırlar. Bu yüzden lastiklere çok fazla yük biniyor ve bu da lastiklerde aşınmaya neden oluyor. Buna ek olarak, bir aracı takip ettiğinizde kirli havadan dolayı yere basma gücü kaybediyorsunuz. Bu da bir etken. "

"Bu yüzden, FIA ve FOM ile birlikte çalışarak gelecek sene için bu durumu değiştirmeye çalışıyoruz. Eminim ki bir aracı takip ettiğinde yere basma gücü kaybetmeyen bir araç ile gelecek sene için tasarlayacağımız farklı karakteristiklere sahip olacak lastikler birleştiğinde bu hedefe ulaşabileceğiz. "

F1 2021 kuralları

F1 2021 kuralları

Fotoğraf: Formula 1

Gelecek sene uygulanmaya başlanacak kurallarla birlikte, 2022 araçları birçok alanda çok daha farklı karakteristiklere sahip olacak.

Pirelli, 2022 araç modelleriyle lastiklerinin bu araçlarda nasıl çalışacağını görmek için testler yapmaya başlamış.

"Lastiklere baskı uygulayan sadece araçların ağırlığı değil. Yere basma gücü seviyeleri ve araçların hızları da var. Hesaba katmamız gereken çok fazla etken var."

"Elbette gelecek sene için yeni lastikler tasarlıyoruz ve bunları aklımızda tutuyoruz. Ayrıca  takımlardan da gelecek seneki araçların temsili modellerini istiyoruz."

"[Bunlar] Oldukça basit araçlar olsalar da ağırlıkları 2022 araçları ile aynı. Ağırlık dağıtımı da öyle. Biz de yeni lastikleri bunları aklımızda tutarak tasarlıyoruz."

Used Pirelli tyres

Used Pirelli tyres

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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F1, bu yıl 23 yarışlık takvimi korumak istiyor

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F1, bu yıl 23 yarışlık takvimi korumak istiyor
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Editör Can Çarpıcı

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