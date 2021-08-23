Pirelli, 2022 sezonu öncesinde daha fazla test olmasını destekliyor

Formula 1, 2021 sezonu öncesinde sadece üç günlük bir kış testi yapma kararı almıştı. Fakat gelecek yıl Bahreyn ve Barselona'da toplam altı günlük testler olması planlanıyor.

Gelecek yıl teknik kurallarda büyük değişiklikler olacak ve aynı zamanda Pirelli, 13 yerine 18 inç lastikler üretecek. Artan test sayısı, sürücülerin ve takımların hem araçları hem de lastikleri anlamasına yardım edecek.

Pirelli aynı zamanda 18 inç lastiklere geçtiği gibi, lastik formülünü de değiştirdi. Artık aşırı ısınma olmadan sürücülerin daha çok zorlayabilecekleri yeni hamurlar olacak.

Büyük değişiklikler göz önüne alındığında Isola, artan test sayısının son derece faydalı olacağını belirtti.

GPFans'e konuşan Isola, "Bu iyi bir şey çünkü yeni araçtaki ana mesele sadece lastikleri anlamak değil, aynı zamanda araçları da anlamak olacak."

"Çok iyi bildikleri şu anki araçların aksine, tamamen farklı olan bu yeni araçlar için ayar bulmaya çalışacaklar."

"Aynı zamanda testlerde her zaman bazı öngörülemeyen şeyler oluyor."

"Birkaç yıl geriye bakarsam, 2017'de olduğu gibi teknik açıdan daha büyük değişiklikler yaptığımızda ilk seansı genellikle araca ayırdılar."

"Genellikle takımlar başlangıçta aracı ayarlamak, davranışı hakkında fikir edinmek ve yeni şeyleri test etmek için piste bağlı olarak sert veya orta hamurları kullandılar."

"İkinci kısımda ise daha çok lastiklere, lastikleri anlamaya ve tüm lastikleri test etmeye odaklandılar."

"Önümüzdeki yıl tamamen yeni lastik hamurlarına sahip olacağız, bu yüzden yeni lastikleri anlamak için biraz vakit ayırmaları gerekiyor çünkü çok zorlu bir hedefle karşı karşıya olduğumuz için mevcut hamurlarda değişiklikler yapamadık, bu yüzden de yeni lastik hamurları tasarlamak zorunda kaldık."

"Yani takımların hem kısa hem de uzun sürüşler yapabilmek adına biraz zamana ihtiyacı var."

"Sezon öncesi testlerinde iki sürücü için iki araç olmadığını, aksine sadece bir araca sahip olduklarını da unutmamak lazım. Bu yüzden normal bir yarış hafta sonunun yarısı kadar bilgiye sahip oluyorlar."