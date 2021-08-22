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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Pirelli, 2022 lastiklerini trafik koşullarında test etmek istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli'den Mario Isola, 2022 lastiklerini normal yarış şartlarında test etmek istediklerini söyledi.

Pirelli, 2022 lastiklerini trafik koşullarında test etmek istiyor

Gelecek yıl kurallarda büyük değişiklikler olacak ve artık 15 inç lastikler yerine, 18 inç lastikler kullanılacak.

Pirelli aynı zamanda sürücülerin birbirleriyle daha iyi savaşması için yeni bir lastik formülü üzerinde de çalışıyor ve şimdiye kadar Williams harici tüm takımlarla 2022 lastiklerini test ettiler.

Fakat bu lastikler, önceki yıllara ait araçlarla test ediliyor ve bu araçların aerodinamisiyle gelecek yılın aerodinamisi arasında ciddi fark var.

Buna rağmen Pirelli patronu Mario Isola, yeni 18 inçlik lastiklerin aşırı ısınmaya karşı daha az duyarlı olup olmadığını görmek için trafik koşullarında bazı testler yapabilmelerini umut ediyor.

Pirelli F1 patronu Isola, Abu Dabi testinde trafikte sürüşle ilgili bazı çalışmalar yapıp yapmayacakları sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bunu elbette yapacağız."

"Sorun şu ki şu anda test araçları kullanıyoruz ve test araçlarının aero paketi, son versiyona sahip değil."

"Trafikte şartlarında kullanılan test araçlarının trafikte kullanılan yeni araçlar için temsili olduğundan yüzde 100 emin değilim çünkü trafik şartlarında yeni araçta hava koridoru oluşturabiliyorken, test aracı trafikten daha fazla yere basma gücü kaybediyor, bu yüzden durum aynı olmuyor."

"Trafik şartları hakkında tamamen gerçek bilgiler edinmek için 2022'deki ilk yarışa kadar beklememiz gerekiyor. Ayrıca testlerde faydalı veriler vermediği için trafikte kalmak istemediklerini de biliyoruz."

Abu Dhabi'de, Williams harici dokuz takım 2022'de kullanılacak olan bu 18 inç lastiklerin son halini test edecekler.

Isola, olası bir sürprizin kış aylarında işlerini zorlaştıracağını düşündüğü için, son testte sürpriz olmamasını umuyor.

"Abu Dhabi'de lastikler için planlanmış iki günlük bir test yapma şansımız olduğu için çok mutluyum."

"Ürünü yapı anlamında 1 Eylül'e kadar homologe edeceğiz ve hemen sonra da lastik hamurları için aynı şeyi yapacağız."

"Bu yüzden 2022 lastiğinin son versiyonu ile Abu Dhabi'ye gideceğiz ve lastiklerde biraz mesafe tamamlama şansımız olacak."

"2022 için ufak değişiklikler yapmamız gereken bir şey varsa, tepki vermek için biraz zamanımız olacak. Eğer sezon öncesi testine yeni lastiklerle başlarsak tepki verecek zamanımız olmaz çünkü yarışlar için ürettiğimiz lastiklerin bir kısmı Çin'e ya da başka bir yere gitmek için zaten gemilere yüklenmiş olacak."

Haas 18 inç lastik testi

Haas 18 inç lastik testi

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