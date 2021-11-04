Pirelli: "2022 lastiklerinde aşınma ve aşırı ısınma azalacak, lastikler daha uzun süre kullanılacak"

Formula 1, gelecek yıl 18 inç lastiklere geçiş yapacak ve bu kapsamda lastik formülü de tamamen değişmiş durumda.

Gelecek yıl yeni hedeflere sahip olacak F1, daha uzun süre kullanılabilecek olan aynı zamanda daha az aşınan ve daha az ısınan lastiklere sahip olacak.

Isola, Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Şu anda jantların son sürümünü bekliyoruz. Jant da dahil bir ön lastik 2.5 kilogram daha ağır olacak. Arka tarafta ise lastik başına üç kilogramlık artış olacak."

"Yani hepsi birlikte yaklaşık 11 kilogram daha ağır olacaklar. Doğrudan lastikler hakkında konuşursak, aralarında birkaç yüz gramlık farklar var. Fark, büyüyen janttan kaynaklanıyor."

"Bu lastiklerde, lastik yapısını tamamen yeniden değişmek zorunda kaldık. Bu, sadece farklı boyutla uğraşmak zorunda kalmamızla alakalı bir durum değil. Ortaya koyulan hedefler, geçmişte olduğundan tamamen farklılar. Görevimiz, üç hamur arasında farklılık olması adına, bu lastiklerin belli bir dereceye kadar aşınmasını sağlamaktı."

"Aksi takdirde herkes yumuşak lastiği takıp, uzun süre devam ederdi. Lastiklerdeki aşırı ısınmayı azaltmak için tüm lastik formülünü tekrar tasarladık."

"Yeni lastiklerle bir diğer amacımız çalışma aralığını büyütmekti ve bunu yaptık. Kimse lastiklerin ısınmasından şikayetçi değildi."

"Test esnasında ne kabarcıklanma ne de ufalanma meydana geldi. Bu yüzden bu konuda büyük bir sorun beklemiyorum. Bazı durumlarda oldukça soğuk şartlarda çalıştık ve topladığımız verilerde anormal bir şey görmedik.

"Yeni lastikler kesinlikle ileriye doğru atılmış bir adım. Bunları daha uzun süre boyunca daha fazla zorlayabilirsiniz. 18 inç lastikle yapılan testler esnasında sürücüler, sonuçlardan memnundu. Mesela Lewis test yapmayı seven bir sürücü değil ama bir günlüğüne gelmeye karar verdi. Bize çok olumlu geri bildirimler verdi."

"Sürücüler daha doğrudan tepkiler veren daha hassas lastikler istiyorlar. Daha dar lastik yanağıyla his tamamen farklılaşıyor."

"Ayrıca simülasyonlar onaylanırsa, yeni lastikleri daha düşük basınçlarda kullanabiliriz."

"Dediğim gibi lastikler tamamen yeni çünkü tamamen farklı bir felsefe seçtik."

Lastikler çok dayanıklı olacağı için gelecek yıl bolca tek pit stoplu yarış görme ihtimali sorulduğunda Isola, "Böyle bir risk var. Odak noktamız, sürücülerin daha uzun süre zorlayabilmeleri için daha az ısınan bir lastik yapmaktı."

"Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlar ve sürücülerin geri bildirimleri çok iyiydi. Beklentilerimizi karşıladı." dedi.

Isola, yeni araçların mevcut araçlara kıyasla çok yavaş olmayacağını ekliyor.

"Başlangıçta beklenti yeni araçların mevut araçlardan 2 ila 3 saniye daha yavaş olacağı yönündeydi. Zaman takımın simülasyonları giderek daha güvenilir hale geldi ve şimdi tahminler, yeni araçların çok da yavaş olmayacağı yönünde."

Isola, lastikleri ilk beklentilere göre hazırladıklarını ekledi.

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1