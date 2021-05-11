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Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

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Pirelli Formula 1 patronu Mario Isola, İtalyan şirketin 2022 'de kullanılacak 18 inçlik yeni lastikleri yapılandırma sürecinin %90'ını tamamladıklarını söyledi.

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

18 inç lastiklerinin test programı bu hafta Barselona'da devam ediyor. Bugün başlayan teste Red Bull, Aston Martin ve Alpine katılmış durumda. Aston Martin ve Red Bull bu yıl ilk kez 18 inç lastikleri test ederken, Alpine daha önce Imola'da test yapmıştı.

Bu testlerin ardından Avusturya'da AlphaTauri için bir kuru zemin testi planlanıyor. Daha sonra Silverstone'da Red Bull, Aston Martin ve Haas'ın katılımıyla bir başka test daha gerçekleştirecek. Son olarak Mercedes, McLaren ve Ferrari'nin testleri ise Macaristan'da yapılacak. Tüm takımlar Abu Dabi'deki sezon finalinden sonra bu lastiklerle test yapacaklar.

Motorsport.com'a konuşan Mario Isola, ''Gelişim açısından, yapıyı ve profili bitirme sürecindeyiz.''

''Yapılanmanın %80-90'ının bitmiş olduğunu söyleyebilirim ve şimdi de yeni lastikleri test etmeye başlıyoruz.''

''Şimdiden kullanılan yeni bir C3 lastiğimiz var ve iyi de çalışıyor. Bu, gelecek sezon getireceğimiz yeni lastik ailesinin ilk üyesi. Lastiklerde aşırı ısınma sorunu daha az yaşanacak. Açıkçası, bunu araçların son haline geçildiği zaman doğrulamalıyız.''

Isola, 2022'de araçlar çok farklı olacağından dolayı, bu testlerin her cevabı sağlayamayacağını bildiğini ekledi.

''Şu anda, gelecek yıl için temsili olduğunu düşündüğümüz test araçlarını kullanıyoruz. Ancak, bir sonraki sene, araçların çok farklı olacağını da biliyoruz.''

''Bu noktada, lastik gelişimi sürecinde, hava koridoru etkisini test edemiyoruz çünkü doğru düzgün bir trafik yok, sadece bir veya iki araç pistte oluyor.''

''Yeni bir lastik tasarlarken, lastiklerde aşırı ısınmayı azaltacağımızı varsayıyoruz. Aynı şekilde, yeni aero paketler de bir başka aracı takip ederken daha az zorlanmalı."

''Takip ederken yere basma gücü kaybı yaşanmamalı veya maksimum %10 bir kayıp yaşanmalı. Bu şu andakinden tamamen farklı olacaktır, şu anda neredeyse %50 yere basma gücü kaybediyorlar ve görüldüğü üzere pistte kaymaya başlıyorlar. Fakat bu, sadece gelecek yıl cevaplayabileceğimiz bir soru.''  ifadelerini kullandı.

Test araçlarının gerçeği ne kadar temsil ettiği sorulan Isola, şöyle yanıtladı: ''Takımlardan, yere basma gücünü ayarlamalarını, minimum ağırlık koymalarını ve ağırlık dağılımının gelecek sezonki beklentiye uyacak şekilde olmasını istedik.''

''Yani tüm test araçları, gelecek sezonki durumu kopyalayabileceğimiz kadar iyi.''

''Ancak bazı farklılıklarımız olacak. Örneğin lastiklerin çok ısınması durumundan bahsettik, çünkü şu anda kullanılan frenleri kullanabiliyoruz, yeni fren sistemini değil. Bunu aynı zamanda jantın performansını ve ısınmasını etkileyecek jant kapakları olmadan yapıyoruz."

''Yani, gelecek sezon için hâlâ kafamızda çok soru var. Yapmaya çalıştığımız şey, test araçlarının gelecek sezonki performanslara olabildiğince yakın olmasını sağlamak.''

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Editör Betim Aker

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