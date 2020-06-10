Pirelli, 2022 için 18 inçlik F1 lastiklerinin gelişimine yeniden başladı

Yeni 18 inç jantlar için planlanan bu lastikler, normalde 2021 teknik düzenleme paketinin bir parçasıydı ama şimdi bir yıl sonra kullanılmaya başlanacaklar.

Dünya şampiyonası Temmuz ayında başlayacak olsa da, Pirelli'nin bu yıl 10 takımla yapmayı planladığı testler 2021 yılına ertelendi.

Virüs ortaya çıkmadan önce 8 Şubat'ta Charles Leclerc ve Ferrari tarafından özel bir test gerçekleştirilmişti.

Orijinal plana göre 25 günlük bir program olacaktı ve Ekim ayına kadar Bahreyn, Barcelona, Paul Ricard, Spielberg, Silverstone ve Suzuka'da testler yapılacak.

Bu program, yeni 2021 FIA spor düzenlemelerine dahil edildi.

İtalya'da her şey durduğu için Pirelli fabrikasında herhangi bir gelişim çalışması yapmak imkansızdı. Ancak şimdi fabrikalar tekrar çalışır hale gelmeye başladı gelişim çalışmaları yeniden başladı.

Şirket, 2022 yılında 18 inçlik lastikler kullanılmadan önce sahip olacakları ekstra zamandan en iyi şekilde faydalanmak istiyor.

Motorsport.com'a konuşan Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola "Şimdi biraz gelişim çalışması yapabiliyoruz. Ne yazık ki sahip olduğumuz fikirleri pist üstünde test edemeyeceğiz ve bu, simülasyonlar veya iç mekan testlerini doğrulamak için her zaman için önemliydi."

“Şimdiye kadar çok fazla imkanımız yoktu. FIA'nın zorunlu kapanma kararından etkilenmedik fakat İtalya'daki virüs durumu nedeniyle her şeyi kapatmak zorundaydık ve bu oldukça ağırdı. Bu yüzden birkaç hafta boyunca herhangi bir faaliyet sürdürmek imkansızdı.

"Evden çalışıyorduk ve dizüstü bilgisayarları kullanabilirdik. Bilgisayarda simülasyonlar yapabilirdik, ancak iç mekan testleriyle ilgili herhangi bir şey yapmak imkansızdı, çünkü her şey kapalıydı."

"Şimdi faaliyetleri yeniden başlatıyoruz ve pistte lastik testi yapmadan bazı prototipler üretip, bunları geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Pist testler beklemeye alınmış olsa da takımlar, 18 inç lastiklerle ilgili bazı ön veriler aldılar.

Isola, "Jerez'de Ferrari ile yapılan testten ve geçen yıl gerçekleştirilen üç test seansından sonra 18 inç lastikler için iyi bir temelimiz var. Yani buradan başlıyorduk. Temelle ilgili tüm verilere takımlara zaten verdik ve sonrasında her şeyi durdurmak zorunda kaldık." dedi.