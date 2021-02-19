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Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Pirelli, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde 23 yarışın tamamını lastik seçimlerini açıkladı.

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Pirelli, 2021 takvimindeki 23 yarışın tamamının lastik seçimini açıkladı!

Pirelli geçmiş yıllarda, lastik seçimlerine yarışlardan birkaç hafta önce karar verirken, koronavirüs pandemisinin neden olduğu komplikasyonlardan ötürü 2021'deki tüm yarışların programı daha şimdiden belirlendi.

Pirelli'nin F1 ve motor sporları şefi Mario Isola şunları söyledi: "Tüm seçimleri şimdiden duyurmak, takımlara ve sürücülere planlama konusunda yardımcı olacak ve aynı zamanda geçen yıl gördüğümüz gibi COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle takvimin değişmesi halinde, maksimum esneklik sağlayacak."

Pirelli her yarışa yumuşak, orta ve sert lastikler götürecek. Bu üç hamur, pistin özelliklerine göre beş lastik hamuru arasından seçilecek.

2021 için, bileşikler geçmişte kullanılanlarla hemen hemen aynı çizgide olacak. Buna karşılık Bakü ve Brezilya'ya daha yumuşak lastikler olacak.

Isola şunları ekledi: "Seçimler genel olarak geçen yılla benzer, Bu, takımların geriye dönük bol miktarda veriye sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak iki yarışta daha yumuşak lastiklere sahip olacağız."

"Birincisi, C2 sert lastiğimizin geçen sefer pek kullanılmadığı Azerbaycan'da olacak. Bu yüzden oraya elimizdeki en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastikleri götüreceğiz."

"Daha sonra, 2019'da en sert hamur olan C1'in orta lastiğe göre aşınma anlamında büyük bir avantaj göstermemesinden ötürü, bu yıl C2, C3 ve C4'ü götüreceğimiz Brezilya var. Her iki durumda da , daha yumuşak lastikler yarış stratejilerinin çeşitlenmesine yol açabilir."

Bu yıl tüm F1 takımları, COVID-19 protokollerine uymaya devam edecek. Bundan ötürü tüm sürücüler, her hafta sonu aynı lastik setine sahip olacak.

Geçen yıl olduğu gibi sürücülerin hepsi, hafta sonunun başında aynı set lastiklere sahip olacak, bu setler 2 set sert, 3 set orta ve 8 set yumuşak lastik olacak.

Pirelli 2021 tyre compound choices

Pirelli 2021 tyre compound choices

Photo by: Pirelli

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Editör Jonathan Noble

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