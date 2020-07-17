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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2021 prototip lastiklerini 2020'de yarışlarda test edecek

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Pirelli, 2021 prototip lastiklerini 2020'de yarışlarda test edecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
17 Tem 2020 20:03

Tüm Formula 1 takımları, Pirelli'nin 2021 için hazırladığı prototip lastikleri Silverstone'daki ikinci yarış ve İspanya'da 2. antrenman seanslarının ilk 30 dakikasında test edecekler.

Bu sezon öncesinde Sportif Kurallar, Pirelli'nin lastikleri yarış hafta sonunda test edebilmesi için düzenlendi. Bu sayede testler yarış hafta sonunda yapılacak ve bunun için ayrı bir test programı uygulanmayacak.

Tüm takımlar, ilgili yarışların ikinci antrenman seanslarındaki ilk 30 dakikayı lastik testleri için ayırmak zorunda olacaklar. Eğer bir araçta tamir edilemeyecek kadar hasar varsa, ancak o şekilde ilgili pilot testten muaf tutulacak.

Pirelli, 2019 sezonu için hazırladığı lastikleri 2020'de de kullanıyor ve aynı lastikler 2021'de de kullanılmaya devam edecek. Bu kapsamda FIA, lastiklerin dayanması için gelecek seneki taban kurallarında değişiklik yaptı. 

Buna rağmen Pirelli, yine de 2021 lastiklerinde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Pirelli F1 patronu Mario Isola, "Takımlara, Silverstone'daki ikinci yarışın ve İspanya GP'nin ikinci antrenman seanslarındaki ilk 30 dakikayı kullanma seçeneğini kullanmak istediğimizi belirten bilgi gönderdik."

"Düşüncemiz, geliştirilmiş yapıya sahip farklı çözümleri test etmek. Bu lastikler düşük basınçlarda daha iyi çalışabilecek ve aşırı ısınmayı azaltma gibi hedeflerimiz olacak."

"Bu prototipler 2021 için. Yeteri kadar bilgi toplayabilirsek, hedefimiz yapıyı ve lastik türlerini 2021 için bu iki testlerin ardından dondurmak olacak."

"Bunlar yeni lastikler değil, tamamen yeni bir yapıya sahip değiller. Sezon içerisinde düzgün bir geliştirme çalışması yapmamız imkansız. Planlarımızda böyle bir şey yok. Ancak açıkçası takımların gelecek sene araçlarını geliştireceklerini ve yere basma gücü katacaklarını düşünerek lastik bütünlüğünü iyileştirmek için bazı fikirleri test etmek istiyoruz."

"Teknik kurallar sezon başında yere basma gücünün düşürülmesi için değiştirildi ancak 2021 sonunda yere basma gücünde artış olma ihtimali var. Bu yüzden bu prototipleri test etmek istiyoruz." dedi.

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Editör Adam Cooper

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