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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2020'nin ilk dört yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı!

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Pirelli, 2020'nin ilk dört yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı!
Ekleyen:
, Editör
10 Ara 2019 17:01

Pirelli, 2020 Formula 1 sezonunun ilk dört yarışına götürülecek lastik hamurlarını açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada Pirelli, 2020 sezonunda da 2019 lastiklerinin kullanılacağını duyurmuştu.

İtalyan üretici, bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra ilk dört yarışa götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Pirelli'nin elindeki en yumuşak hamur C5, en sert hamur C1 olacak.

Yapılan açıklamaya göre ilk dört yarışın tamamına C2, C3 ve C4 lastikler götürülecek.

2020 Pirelli lastik tercihleri:

Grand Prix C1 C2 C3 C4 C5
Australia Avustralya    
Bahrain Bahreyn    
China Çin    
 Vietnam    
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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