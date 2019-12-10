Pirelli, 2020'nin ilk dört yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı!

Bugün yapılan açıklamada Pirelli, 2020 sezonunda da 2019 lastiklerinin kullanılacağını duyurmuştu.

İtalyan üretici, bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra ilk dört yarışa götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

Pirelli'nin elindeki en yumuşak hamur C5, en sert hamur C1 olacak.

Yapılan açıklamaya göre ilk dört yarışın tamamına C2, C3 ve C4 lastikler götürülecek.

2020 Pirelli lastik tercihleri: