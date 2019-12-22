Pirelli: “2020’de lastik basıncını arttırmalıyız”

Her ne kadar Haas gibi bazı takımlar Pirelli’nin 2019 lastiklerini sert şekilde eleştirmiş olsalar da, 2020 için planlanan yeni lastikleri reddetmek için tüm takımlar oybirliğine vardılar.

Bununla birlikte, Pirelli motor sporları patronu Mario Isola, 2020'de lastik basınçlarını arttırmaları gerektiğini söyledi.

Bu sayede takımların şikayetlerinin önüne geçilecek.

Isola, “2020 araçlarının yere basma gücü daha da artacak. Takımların 1 ila 1,5 saniye daha bulmasını bekliyoruz.”

“Daha fazla yere basma gücü, lastiklere daha fazla yük binmesi anlamına geliyor, bu yüzden önlem almak zorundayız." dedi.

Bu yıl sezon ortasında 2018 lastiklerine geri dönülmesi yönünde oylama yapılmış ancak takımlar 2019 lastikleriyle devam etme kararı almıştı.