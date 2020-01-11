Pirelli, 2020'de aşırı ısınma problemlerinin artmasını bekliyor

Takımlar, geçtiğimiz ay yapılan oylamayla birlikte, 2020 Pirelli lastiklerini kullanmayı reddettiler ve bu yüzden 2020 yılında da 2019 lastikleri kullanılacak.

Gelecek yıl teknik kurallar aynı şekilde kalacak fakat araçlar geliştirilen tasarımlarla birlikte daha hızlı hale geleceği için lastiklere binen yük de farklı olacak.

Pirelli'nin şefi Isola, tam da bundan ötürü gelecek yıl aşırı ısınma problemlerinin artacağını ve durumu kontrol altına almak için lastik basıncıyla oynayacaklarını söyledi.

Isola, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "İstikrarlı teknik düzenlemeler var, bu yılın teknik düzenlemeleri geçen yıla göre farklı olmayacak, bu yüzden gelişim oranının 1 ila 1.5 saniye arasında olacağı tahmin ediliyor."

"Bu, bir sezonda elde edilen tur zamanı. Yani 2020'de bir adım daha atmamızı bekliyorum."

"Bu, biraz daha fazla yere basma gücü anlamına da geliyor. Aynı zamanda daha fazla enerji de olacak. Tahmin yapmamız gerekirse muhtemelen daha fazla ısınma olacak."

"Bu, lastiğe binen ek enerji yüzünden daha önemli olabilir."

Autosport International 2020'de konuşan Isola, önümüzdeki sezon takımların lastik ısıtma konusunda daha az sorun yaşamasını beklediklerini de söyledi.

"Hatırlarsanız 2019 sezonunun başında bazı takımlar lastikleri ısıtma konusundan şikayetçilerdi ve bazı şartlarda lastikleri ısıtmak biraz zordu."

"Bu yıl bu konuda bir sorun olmayacak. Lastikleri biliyorlar, bu yüzden geçen yıla kıyasla en önemli avantaj, yeni bir lastiğin nasıl kullanılacağına dair herhangi bir öğrenme sürecinin olmaması olacak."

"Bu yıl lastiklerle ilgili herhangi bir öğrenme süreci yok."

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