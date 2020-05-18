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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor

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Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 09:12

Pirelli, Formula 1 takımlarının her yarış için kendi lastik seçimlerini yapmasıyla ilgili mevcut sistemi rafa kaldırmayı ve 2020 sezonu başladıktan sonra standart bir lastik seçimi yapmayı planlıyor.

2020 sezonunun ilk 10 yarışı COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi ya da iptal edildi. Ancak sezonun Temmuz ayı başında tekrar başlaması planlanıyor.

Hem Avusturya hem de Büyük Britanya'da iki yarış yapılması planlanırken, takvimin geri kalanı için son günlerde daha fazla tarih ortaya çıkmaya başladı.

F1’in tek lastik tedarikçisi Pirelli, sezonun ilk yarışlarının iptal edildiği ya da ertelendiği dönemde zaten çok sayıda lastik üretmişti ve bu lastik stokunu elinde tutuyor. Ancak sezonun başlamasıyla birlikte çabucak üretime geri dönmesi de gerekiyor.

Motorsport.com'a, konuşan Pirelli'nin F1 şefi Mario Isola, "Sezonun ilk bölümü Avrupa'da yapılacak ve sonrasında, çok kısa bir süre içinde Asya ve Amerika'ya gitmeliyiz. Bu, üretim için oldukça yoğun bir dönem olacağı anlamına geliyor."

"Muhtemelen kabaca bakarsak, bir yıl yerine birkaç ay içerisinde 35 bin lastik üretmemiz gerekiyor. Üretim sistemi üzerindeki etkisinin nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Oldukça büyük olacak."

"Takımlarla görüşüyoruz ve şunu söylemeliyim ki, bu kadar kısa bir sürede lastik tedarik etmeye hazır olabilmek için standart bir lastik tahsisi veya belli miktarda esneklik gibi mantıklı çözümler bulabilmek adına, bize karşı son derece esnek davranıyorlar." dedi.

Pirelli'nin elinde beş farklı kuru zemin lastiği var ve her yarışta bu beş lastikten üçü kullanılıyor. Başlangıçta Pirelli bu beş lastikten üçünü seçiyor ve takımlara yarış için hangi lastikten kaç tane istediğini seçme özgürlüğü veriyor. Bu sayede takımlar arasında taktik farklılığı oluşuyor.

Takımlar Avrupa'daki yarışlardan  sekiz hafta önce seçimini bildirmeliler. Diğer yarışlarda ise bu sayı 14 hafta.

Şimdi bunun rafa kaldırılması planlanıyor ve Isola, bunun takımlar için pek de endişe verici bir durum olmadığını söyledi.

“Herkesin sezonu yeniden başlatmakla ilgilendiğini ve en iyi çözümü bulabilmek için elinden geleni yaptığını düşünürsek, bunun mümkün olduğuna inanıyorum,”

"Bununla ilgili bir sorun görmüyorum. Mümkünse seçimi takımlara bırakmaktan hâlâ memnuniyet duyarız. Sadece yarışlarla ilgili bilgiyi ne kadar önceden aldığımıza bağlı olacak."

“Standart tahsisin farklı stratejileri azaltacağını düşünmüyorum, çünkü mevcut sisteme bakarsak antrenman seansının ardından iade edilmesi gereken bazı lastik setleri olduğunu biliyoruz."

“Biz her takımın aynı sayıda lastiği veya aynı tip lastikleri iade etmesi gerektiğini söylemiyoruz. Hafta sonunun başında aynı lastiklere sahip olacaklar, ancak daha sonra sıralama turları ve yarış için farklı lastiklere sahip olabilirler. Bugün de durum böyle."

“Geçen yıla bakarsak takımların farklı lastikleri vardı, farklı lastikleri seçiyorlardı ancak daha sonra sıralama ve yarışta hemen hemen aynı lastiklere sahip oluyorlardı."

“Bununla ilgili gerçek bir sorun olduğunu sanmıyorum.”

Isola, böyle bir hamlenin uygulanabilmesi için takımlar arasında oy çokluğu olması gerektiğini ve bunun için bir oylama yapılabileceğini belirtti.

“Bu yıl, FIA'nın kuralları değiştirmesi konusunda biraz daha fazla esneklik var. Oybirliği gerekmiyor."

“Ortada bir akış ve bir sistem var. Buna saygı duyulmalı. Acil kararlarda, [son birkaç ay içinde diğer kararlarda olduğu gibi] Dünya Motorsporları Konseyi'nin e-oylama sisteminin kullanılabileceğine inanıyorum. ”

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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