Pirelli, 2020 lastiklerinin üretimini durdurdu

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk sekiz yarışı iptal edildi/ertelendi. Şu noktada sezonun ilk yarışı olarak planlanan Kanada GP'nin de ertelenme ihtimali son derece yüksek.

Bu belirsizliğin ortasında Pirelli de bazı adımlar atmak zorunda kaldı.

Formula 1'in tek lastik tedarikçisi, 2020 lastik üretimlerini durdurdu. Bununla birlikte Avustralya'ya giden lastiklerin tamamı imha edildi.

Ayrıca Bahreyn ve Vietnam için üretilen lastikler de koruma altında tutuluyor.

Pirelli'den Mario Isola, “Avustralya Grand Prix'inin iptal edilmesinden sonra, yaklaşık 2000 lastik imha edilmek zorunda kaldı."

"Bir kez jantlara yerleştirdikten sonra, jantlardan söküp sonrasında onları tekrar kullanmak kesinlikle güvenli değil."

"Bir sonraki yarışın ne zaman ve nerede yapılacağını henüz bilmiyoruz, durum sürekli değişiyor ve bu nedenle lastik üretimini tamamen durdurduk."

"Jantlara monte edilmemiş lastikler, daha sonra güvenle kullanılabilir. Bu yüzden onları saklayacağız."

"Bahreyn ve Vietnam'a gönderilen lastikler sıcaklık kontrollü kutularda bulunuyor. Bu yüzden zarar görmeyecekler. Yani onları imha etmemiz gerekmiyor." dedi.