Pirelli: 2020 lastikleri reddedilirse büyük bir sorun olmaz

Amerika GP hafta sonunda yapılan ilk testin ardından 2020 lastikleriyle ilgili şikayetler başladı ve F1 takımlar gelecek yıl bu lastiklere geçip geçmemeyi tartıştılar.

Sezonun bitmesinin ardından Abu Dhabi'de bir başka lastik testi daha yapılacak ve sonrasında neler olacağına dair bir karar alınacak.

Eğer ezici bir çoğunluk, 2020 lastikleriyle devam etmek istemezse, Pirelli bunu yerine 2019 versiyon dönecek.

Durum hakkında konuşan Pirelli'nin patronu Mario Isola, takımların istemesi halinde 2019 lastikleriyle devam edeceklerini söyledi.

"2020 versiyonu Abu Dhabi'de düzgün şekilde test etmek istiyoruz. Testten sonra verileri analiz edeceğiz. Eğer takımların %70'inden fazlası aynı görüşte sahipse, o zaman değişiklik talep etme şansları var."

"2019 lastiklerinin bir sebepten ötürü 2020 lastiklerinden daha iyi çalışacağına dair bir karar oluşursa, o zaman 2019 lastikleriyle devam ederiz çünkü bunlar iyi lastikler. Bu yüzden bu karara karşı çıkmak için hiçbir sebep yok. Ama doğruyu söylemek gerekirse neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü gelecek için çok önemli."

Isola, Austin'de yaşanan sorunun düşük lastik sıcaklığından ve bundan ötürü lastiğin davranışının farklılaşmasından kaynaklandığına inanıyor.

Ona göre Abu Dhabi'de, daha sıcak artlarda yapılacak test, 2020 lastiklerinin gelişimi konusunda daha temsili olabilir.

"Test pek çok sebepten ötürü temsili değildi. Sadece hava şartları değil, aynı zamanda yarış hafta sonu boyunca boyunca takımlar ayarları konusunda doğru yolu bulmayı başaramadılar. Ayarları en iyi hale getiremediler."

"Lastiğin profili farklı. Bu yüzden aero paketi en iyi hale getirmek için aero paket üzerinde çalıştılar. Eğer yere basma gücü azalırsa, yol tutuş düşer."

"Yeni yapı aynı zamanda farklı baskı düzeyinde çalışacak şekilde tasarlandı."

"Yani farklı şekilde kullanılması gerekiyor. Yeni bir şeye sahip olduğunda, lastikleri anlamak ve ondan performans elde etmek vakit alıyor."

"Bu her yıl olan bir şey. Geçen yıl takımlar 2019 lastiklerine karşıydı. Ama günün sonunda durum gelişti çünkü çok daha az kabarcıklanma oldu. Lastikler doğru şekilde kullanıldı ve kabarcıklanma daha azdı."