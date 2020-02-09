Pirelli, 2020 lastik testi takvimini açıkladı

Önümüzdeki yılın lastiklerini geliştirmek için toplamda 25 günlük test yapılacak ve bu testler 10 takımın tamamına paylaştırıldı.

Testlerin ilk günü Ferrari tarafından Jerez'de gerçekleştirildi ve Charles Leclerc gün boyunca SF90 aracıyla 130 tur attı.

Ferrari, aracı 18 inç lastiklere uygun şekilde düzenlerken, Pirelli'nin aracın hareket halindeki resimlerini yayınlamasına izin vermedi.

Tüm takımlar, Abu Dhabi'deki sezon sonu lastik testine katılacaklar ve 18 inç lastikleri üretecekler.

Takımların her biri kuru zemin lastikleriyle iki gün geçirecek. Mercedes, Ferrari ve Red Bull, bu iki günlük teste ek olarak ıslak zemin lastikleriyle de sürüş yapacaklar.

Takımlar, araçlarını hazırlamak ve ilk bölümdeki yoğun çalışma kısmında zorlanmamak adına testleri sezonun orta kısmında yapacaklar.

Bazı takımlar iki günlük testini arka arkaya yapmayı seçerken, diğerleri -özellikle Mercedes ve Ferrari- kuru zemin testini farklı zamanlarda yapmayı tercih etti.

Ferrari, sezon başlamadan önce 18 inç lastikleri test eden tek takım.

Testlerin Bahreyn, İspanya, Avusturya, İngiltere ve Japonya'daki yarışlardan sonraki günlerde yapılması planlanıyor. Ayrıca bazı takımlar da test için Paul Ricard'ı seçti.

Pirelli 18 inç lastik testi takvimi:

8 Şubat – Jerez: Ferrari

5 Mart – Fiorano: Ferrari (Islak zemin)

24 Mart – Sakhir: Renault

25 Mart – Sakhir: Mercedes

12 Mayıs – Barcelona: Red Bull/Alfa Romeo/Renault

13 Mayıs – Barcelona: Red Bull/Alfa Romeo

26 Mayıs – Paul Ricard: Red Bull (Islak zemin)

27 Mayıs – Paul Ricard: Red Bull (Islak zemin)

7 Haziran – Red Bull Ring: AlphaTauri

8 Haziran – Red Bull Ring: AlphaTauri

21 Haziran – Silverstone: Racing Point/Williams/McLaren

22 Haziran – Silverstone: Racing Point/Williams

8 Eylül – Paul Ricard: McLaren

9 Eylül – Paul Ricard: Mercedes/Ferrari

10 Eylül – Paul Ricard: Mercedes (Islak zemin)

11 Eylül – Paul Ricard: Mercedes (Islak zemin)

13 Ekim – Suzuka: Haas

14 Ekim – Suzuka: Haas