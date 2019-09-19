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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2020 F1 lastikleri için gizli bir test yöntemi bulmuş

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Pirelli, 2020 F1 lastikleri için gizli bir test yöntemi bulmuş
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
19 Eyl 2019 10:21

Pirelli, 2020 F1 lastiklerinin daha geniş çalışma aralığına sahip olabilmesi için Milan'daki fabrikasında keşfedilen gizli bir test prosedürü uyguluyor.

Pirelli, 2019 F1 lastiklerinin çok dar çalışma aralığına sahip olduğu yönünde gelen şikayetlerin ardından 2020'de bunu geliştirme üzerinde çalışıyor.

2020 lastiklerinin gelişimi oldukça ileri seviyeye ulaştı ancak Pirelli için ana sorunlardan birisi, seçeceği lastiklerin farklı sıcaklıklarda çalışması.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, Pirelli'nin hedeflerine ulaşabilmesi için fabrikada yeni bir test yöntemi keşfettiğini söyledi.

Isola, "Gelecek sene lastiğin ayak izini değiştirebilmek için lastik yapısını yeniden tasarlıyoruz. Bunun ana amacı aşırı ısınmayı azaltmak."

"Yeni malzemelerle yeni lastik yapısını tasarlarken, daha geniş çalışma aralığına sahip olabilmek için yeni yollar keşfediyoruz."

"Çalışma aralığını düzgün bir şekilde belirlemek için fabrikada bulduğumuz yeni bir test üzerinde çalışıyoruz. Çalışma aralığı birçok farklı etmenden etkileniyor."

"Aynı lastiklerle, aynı pistte, iki farklı araçla ya da iki farklı pistte farklı asfalt yapıları üzerinde çalışma aralığını ölçerseniz farklı çıkar çünkü bu konu, çok farklı parametrelerden etkileniyor."

"Bu yüzden çalışma aralığını belirlemek için, tekrarlanabilir kapalı alan testi yapmamız gerekiyor. Bu bize lastik türlerini kıyaslama, daha geniş çalışma aralığı konusunda doğru yolda ilerleyip ilerlemediğimizi anlama fırsatı sunuyor."

"Bu kolay değil. Şu anda açıklamak kolay gibi görünse de ekibimin bunu başarması o kadar kolay değildi." dedi.

Yaptıkları gizli testler hakkında daha fazla açıklama yapması için zorlandığında Isola, bunu açıklamak istemediklerini, gizli tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Isola, "Gerçekten size söyleyemeyeceğim özel bilgileri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu bizim için oldukça önemli bir başarı ve bunu başarmak oldukça zordu. Bunu korumak istiyor, rakiplerimize bilgi vermek istemiyoruz." 

"Ancak bu yeni bir sistem, yeni bir süreç. Yeni bir yöntem bulma süreci diyebilirim." dedi.

Bu seneki lastiklerin çalışma aralığının düşük olması, takımların lastiklerini doğru sıcaklıkta tutmasını zorlaştırdı.

Özellikle Haas F1 takımı, hızlı bir araca sahip olsa da yarışta bu hızını sonuca yansıtmakta zorlanıyor.

Haas F1 takım patronu Guenther Steiner, Pirelli'nin mucizevi bir çözüm bulacağını düşünmüyor.

Steiner, "Pirelli'ye güvenmiyorum çünkü henüz bir çözüm bulamadılar. Ancak farklı lastik olsa dahi, bu kadar sert bir şekilde performanstan düşmezdik ancak yine de yeteri kadar hızlı olamazdık. Kendimizin de yapması gereken şeyler var."

"Bu lastikleri çalıştırmak için çok fazla yere basma gücü gerekiyor ve bizim bu konuda eksiğimiz var. Bu çok açık."

"Pirelli'ye sihirli lastikler yapması konusunda güvenmiyorum çünkü sihirli lastikler olsa dahi diğerleri kadar hızlı olamazdık. Lastiklerin performans düşüşü şu anki kadar aşırı olmazdı ancak geri kalan her şey çok benzer olurdu." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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