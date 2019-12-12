Pirelli: "2019 lastikleriyle devam etme kararı belirsizliği azaltacak"

FIA’nın salı günü yaptığı açıklamaya göre Formula 1 takımları, yaptıkları oylama sonucunda Pirelli’nin hazırladığı yeni lastikler yerine 2019 hamurlarının kullanılması kararına vardı.

Sonucun açıklanmasından önce demeç veren Isola, 2019 lastiklerinin yarışlarda kullanılmasının, araç performansının artması ve takımların daha çok bilgi sahibi olması sonucu bazı sonuçlar doğurabileceğinden bahsetti.

Isola yaptığı açıklamada, lastik basınçlarının araç performanslarına göre ayarlanabileceğinden bahsetti.

“Her yıl belirli bir performans artışı görüyoruz ve tur başına 1/1.5 saniyelik bir artışı ortalama olarak alıyoruz. Bu artış demektir ki lastiklere daha çok enerji yükleniyor, bu yüzden lastiklere daha çok basınç uygulamalıyız.”

“Daha çok basınçla beraber daha çok ısınma görmemiz mümkün, bu da daha çabuk aşınma demek. Böyle bir durumda takımların tempo ayarlamasını daha çok yapacağından bahsedebiliriz. Başka bir nokta ise, takımlar lastikleri çok iyi biliyor ve çok fazla veriye sahipler, bu yüzden daha az belirsizlik olacak.”

“Benim için problem olan durum, çok fazla sofistike olan araçlar var, bu yüzden küçük bir değişiklik yaparsanız araçlardaki etkisi çok büyük olacaktır. Arka lastiğin yeni profili, ki aradaki fark sadece 4 milimetre, ile eskisi arasındaki fark çok fazla hissediliyor, araçların bulunduğu komplike durumu buradan anlayabilirsiniz.”

“Veya lastiğin ağırlığını birkaç yüz gram değiştirdiğinizde, bu değişim anında anlaşılıyor. Bahsettiğimiz araçlar 730 kilogram ağırlığında, bu yüzden yaptığımız her değişiklik büyük bir şekilde hissediliyor ve lastiklerin en iyi performansını öğrenmek zorundalar.”

“Araçlar hakkında konuşursak, takımlar yapılanlar sonucunda tam kontrole sahipler. Çünkü aracı ve motoru geliştiriyorlar, her şeyi geliştiriyorlar. Üçüncü bir taraf var, Pirelli, lastikleri geliştiren taraf, bu yüzden onlar o tarafı tamamıyla kontrol edemiyorlar. Araçlar ve lastikler arasındaki en büyük fark bu.”