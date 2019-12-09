Pirelli 2019 lastiklerini kullanmaya sıcak bakıyor

Hem Romain Grosjean hem de Valtteri Bottas, salı günü test ettikleri 2020 lastiklerini eleştirirken, çarşamba günü piste çıkan Antonio Giovinazzi lastiklerin arasında büyük bir gelişim göremediğini belirtti. Pirelli’nin F1 sorumlusu Mario Isola ise yeni lastiklerde olumlu gelişmeler olduğunu ancak takımların istememesi durumunda 2019 lastiklerini kullanabileceklerini söyledi.

“Amacımız daha hızlı veya daha iyi bit yol tutuşu olan lastikler yerine daha istikrarlı, daha az aşınan ve geniş çalışma aralığı tutturan lastik hamurlarına sahip olmak. Bu yüzden, lastiklerin gerçek performansını bulmak kolay olmayacak.”

“Şimdiki araçlar çok karmaşık, çok zor araçlar. Lastikler aracın çok önemli bir parçası ve yapılan en küçük değişim karşısında bile hissiyat ve geri bildirim çok büyük oluyor. Bu yüzden yapılması gereken elimizdeki verilere bakıp bu verileri sürücülerin verileriyle karşılaştırıp spor için en iyi çözümü bulmak.”

Isola’ya göre 9 Aralık’a kadar 10 takımdan 7’si lastiklerde değişiklik talep etmediği sürece yeni sezonda 2020 lastiklerinin kullanılacağını söyledi.

“An itibariyle FIA 2020 sezonu için lastikleri onaylamış durumda. FIA’ya takımlar tarafından verilecek olan geri bildirimler sonrası takımların %70’i 2019’da kullanılan lastikleri istemesi gerekiyor. Öyle bir durumda 2019 lastiklerimizi kullanacağız.”

“2019 lastikleri hakkında hiçbir şüphemiz yok çünkü elimizdeki gayet iyi bir ürün. Bol aksiyonlu, kaliteli tekerlek tekerleğe mücadeleli olan çok heyecanlı bir sezon geçirdik ve bu yüzden 2019 lastiklerini kullanacak olmamız beni endişelendirmiyor. Böyle bir durumda Pirelli için önemli olan lastik geliştirme testleri ve en son yapılan testler arasında neden fark olduğu. Bu, sürecimizi ve geleceğe yönelik gelişimimizi görmek açısından çok önemli.”