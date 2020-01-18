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Formula 1 / Son dakika

Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”

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Pirelli: “18 inçlik lastikler beğenilmese de kullanılacak”
18 Oca 2020 15:34

Pirelli motor sporları patronu Mario Isola, 2021’de kullanılmaya başlanacak olan 18 inçlik lastiğin beğenilmese de kullanılacağını söyledi.

F1’in 2021 için uygulayacağı büyük kural değişikliklerinin içinde lastik boyutu değişikliği de var, bu değişikliğin en temel sebebi ise yarışma konusunda günümüz araçlarına nazaran daha estetik durması ve daha kaliteli yarışma şansı tanıması.

F1’in alt serisi olan Formula 2’de 18 inçlik lastikler 2020 senesinden itibaren kullanılmaya başlanacak ve burada kazanılan veriler 2021’deki gelişim için kullanılacak.

Geçen senenin sonunda test edilen 2020 lastiklerinin takımlar tarafından beğenilmemesi sonucunda ortak alınan kararla beraber bu sene için yapılan lastikler yerine 2019 lastikleri kullanılacak. Bu durumun 2021’de tekrar oluşup oluşmama ihtimali sorulduğunda Isola şu cevabı verdi.

“Şanslıyız ki geçen sene 18 inçlik lastikleri kullandığımız 3 tane test yaptık. Aldığımız geri dönüşler de gayet iyiydi bu yüzden bu konu hakkında bir sürpriz beklemiyorum.”

“Tabii ki de araçlar 2021’de farklı olacaklar. Araçlar, 2019’daki araçlarla yapılan testlerden farklı olarak 18 inçlik lastiklere göre tasarlanmış olacak. Bu yüzden 2021’de tamamen yeni bir ürünümüz olacak. 13 inçlik lastiklere dönme şansımız yok.”

“Ancak olaya pozitif yaklaşıyorum, çünkü Renault ile Paul Ricard’da yaptığımız ilk testte lastiklerimiz iki günde toplam 213 tur attı.”

“Düzenlenmiş bir araçla, takım yeni bir araç kullanıyor, hem onlar hem biz ilk defa 18 inçlik lastikleri kullanıyoruz, yeni lastik, yeni jant kısacası her şey yeni. Bundan dolayı bir problem yaşanacağını, bir veya iki gün testleri durduracağınızı düşünüyorsunuz ancak hiçbir problem olmadı. Tüm planımızı iki günde tamamladık. 1000km’den fazla yol kat ettik. Bizim için çok efektif bir iki gündü.”

Potansiyel değişikliklerin ve yeni getirilecek kuralların sonucunda Isola, 2021’e pozitif baktığını söyledi ve ekledi:

“Eğer aero paketi beklenilen gibi çalışıyorsa, eğer takip eden araçtaki yere basma gücü seviyesi öncekine göre daha az etkileniyorsa, kural değişikliği durumu fazlasıyla etkileyecek.”

“Çünkü günümüz araçlarında, önünüzdeki aracı takip ettiğiniz durumda, elinizde bulunan yere basma gücü seviyesinin %50’sini kaybediyorsunuz.”

Çeviri: Efe Kahya

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