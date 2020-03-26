Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Haberler

Pirelli, 18 inç lastiklere geçişi 2022'ye erteleyecek

paylaşım
yorumlar
Pirelli, 18 inç lastiklere geçişi 2022'ye erteleyecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Mar 2020 07:48

Pirelli, 18 inç lastiklerin teknik düzenlemelerin ertelenmesiyle birlikte 2022'de kullanılmaya başlanacağını doğruladı.

Formula 1, 2021 yılıyla birlikte 18 inç lastiklere geçiş yapacaktı ve bunun için hem geçen yıl hem de bu yılın başında bazı testler gerçekleşmişti.

Charles Leclerc, Şubat ayında 18 inç lastikler için hazırlanan Ferrari'nin direksiyonuna geçip bu lastikleri kullanmıştı.

Ancak 2021 teknik düzenlemeleri 2022 yılına kadar ertelendi ve gelecek yıl da bu yılla aynı araçlar kullanılacak.

Takımlar 18 inç lastikleri kullanabilmek için araçlarında önemli değişikliklikler yapmak zorundaydı ve bu da maliyetleri arttıracaktı.

Bunun üzerine FIA, takımlar ve Formula 1, 18 inç lastiklere geçişi 2022 yılına kadar ertelemeyi kabul ettiler.

Sporun tek lastik tedarikçisi Pirelli de bu fikri destekleyen taraflardan birisiydi.

Pirelli sözcüsü, Racefans'a yaptığı açıklamada İtalyan şirketin 18 inçlik lastiklere geçişte yaşanacak ertelemeyi desteklediği doğruladı.

Pirelli, 2020 yılı boyunca çok sayıda lastik testi planlıyordu ancak bu test programı daha şimdiden olumsuz etkilendi.

İtalyan üreticinin bu yıl 18 inç lastikleri test etmesi beklenmiyor. Bunun yerine gelecek yıl çok sayıda test düzenlenmesi hedefleniyor.

Pirelli sözcüsü, “En iyi yaklaşımı bulmak için tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyoruz. 18 inçlik lastiklerin testleri 2021 sezonuna ertelendi, belirli tarihlerden bahsetmek için henüz çok erken." dedi.

Sezonun ikinci testi  5 Mart'ta Ferrari tarafından Fiorano'da yapılacaktı. Ancak etkinlik, Coronavirüs nedeniyle iptal edildi.
Sonraki haber
Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"

Önceki haber

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Hujber Dávid

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
78 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault F1'den ayrılıyor mu?

2
eSports

F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey

3
Formula 1

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"

23dk
4
Formula 1

Montoya: "McLaren'da kalsaydım şampiyon olurdum"

5
Formula 1

Briatore: "Ron Dennis kibirliydi ve bir pilotun nasıl yönetileceğini bilmiyordu"

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Pirelli, 18 inç lastiklere geçişi 2022'ye erteleyecek
F1

Pirelli, 18 inç lastiklere geçişi 2022'ye erteleyecek

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"
F1

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşma vakti geldi"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 25 Mart

Briatore: "Ron Dennis kibirliydi ve bir pilotun nasıl yönetileceğini bilmiyordu"
F1

Briatore: "Ron Dennis kibirliydi ve bir pilotun nasıl yönetileceğini bilmiyordu"

Renault F1'den ayrılıyor mu?
F1

Renault F1'den ayrılıyor mu?

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.