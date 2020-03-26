Pirelli, 18 inç lastiklere geçişi 2022'ye erteleyecek

Formula 1, 2021 yılıyla birlikte 18 inç lastiklere geçiş yapacaktı ve bunun için hem geçen yıl hem de bu yılın başında bazı testler gerçekleşmişti.

Charles Leclerc, Şubat ayında 18 inç lastikler için hazırlanan Ferrari'nin direksiyonuna geçip bu lastikleri kullanmıştı.

Ancak 2021 teknik düzenlemeleri 2022 yılına kadar ertelendi ve gelecek yıl da bu yılla aynı araçlar kullanılacak.

Takımlar 18 inç lastikleri kullanabilmek için araçlarında önemli değişikliklikler yapmak zorundaydı ve bu da maliyetleri arttıracaktı.

Bunun üzerine FIA, takımlar ve Formula 1, 18 inç lastiklere geçişi 2022 yılına kadar ertelemeyi kabul ettiler.

Sporun tek lastik tedarikçisi Pirelli de bu fikri destekleyen taraflardan birisiydi.

Pirelli sözcüsü, Racefans'a yaptığı açıklamada İtalyan şirketin 18 inçlik lastiklere geçişte yaşanacak ertelemeyi desteklediği doğruladı.

Pirelli, 2020 yılı boyunca çok sayıda lastik testi planlıyordu ancak bu test programı daha şimdiden olumsuz etkilendi.

İtalyan üreticinin bu yıl 18 inç lastikleri test etmesi beklenmiyor. Bunun yerine gelecek yıl çok sayıda test düzenlenmesi hedefleniyor.