Pirelli, 18 inç lastiklerden memnun

Formula 2, bu yıl 18 inç lastiklere geçti ve genel olarak bu lastikler hem pilotlardan hem de taraftarlardan övgü aldı.

İtalyan lastik üreticisi, mevcut araçların önceki yıllardan çok da farklı olmadığı için lastikleri karşılaştırma imkanına sahip ve bu sayede Formula 1 için önemli hazırlıklar yapabiliyorlar.

Pirelli'den Mario Isola da 18 inç lastiklerle yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Isola, “Gelecek yıla kadar Formula 1 araçlarında 18 inç lastikleri test edemeyeceğiz, ancak Formula 2'de gördüğümüz şeyler cesaret verici."

"Lastik türleri geçen yılla benzer ve araçlar geçen yıla kıyasla değişmediği için 13 ve 18 inç lastikleri karşılaştırma imkanımız oluyor."

"2022'de Formula 1'de yeni nesil araçlar olacak. Araçlar ağırlaşacak, aerodinamileri değişecek ve bu nedenle tur süresi biraz daha kötüleşecek."

"Ancak lastik davranışının daha tutarlı hale gelmesini, daha az ısınmasını ve yarışların daha muhteşem hale gelmesini bekliyoruz. Lastiklerimiz bu konuda önemli bir rol oynayacak." dedi.