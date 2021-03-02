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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak

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, Editör

Pirelli, 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastiklerle ilgili test programını açıklarken, Williams herhangi bir sürüş yapmayacak.

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak

Pirelli, 2022 sezonu öncesinde, yeni yılda kullanılacak 18 inç lastikleri düzenli olarak test etmeyi ve sezona en iyi lastiklerle başlamayı planlıyor. Bunun için 28 günlük bir test programı hazırlanırken, bu rakam 10 farklı teste bölünmüş durumda.

Test seansları 20 güne yayıldı, ancak bazı seanslara birden fazla üretici katılacağı düşünüldüğünde, toplamda 28 teste tekabül ediyor.

Takımlar test için gereken aracı hazırladıkları takdirde bu testlerde yer alabilecekler, ancak Williams bu fırsattan faydalanmamayı seçti.

Haas ve Alfa Romeo da sadece iki günlük bir test yapma kararı aldı.

Pirelli'den Mario Isola, "18 inç lastik test programımıza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçtiğimiz yılki testleri engelleyen COVID-19 salgını henüz bitmedi ama herhangi bir zorluk çıkması halinde bir yedek planımız var."

"Bununla beraber 2019'da bıraktığımız yerden sağlam şekilde devam etmemizi ve gelecek yıl Formula 1'e  çok farklı bir görünüm kazandıracak yeni lastik versiyonunu yeni yönetmeliklere göre tamamlamamızı sağlayacak bir program hazırlamış durumdayız."

"Simülasyonlar ve test araçları sağlamadaki desteklerinden ötürü tüm ekiplere teşekkür ederiz, ki bu da bize çalışmak için çok iyi bir temel sağlıyor." dedi.

İşte tam test programı:

Pist

Tarih

Lastikler

Takım

Jerez de la Frontera

22 Şubat

Kuru zemin

Ferrari

Jerez de la Frontera

23-24 Şubat

Islak zemin

Ferrari

Bahreyn

30-31 Mart - 1 Nisan

Kuru zemin

Ferrari (1.gün),
Alpine (2-3. gün)

Imola

20-21 Nisan

Kuru zemin

Mercedes

Barcelona

11-12 Mayıs

Kuru zemin

Alpine (1.gün), Red Bull ve
Alfa Romeo (1-2. gün)

Paul Ricard

25-26 Mayıs

Islak zemin

Mercedes

Spielberg

6-7 Temmuz

Kuru zemin

AlphaTauri

Silverstone

20-21 Temmuz

Kuru zemin

Red Bull (1. gün), Aston Martin ve  Haas (1-2. gün)

Budapeşte

3-4 Ağustos

Kuru zemin

Mercedes ve McLaren (1. gün), Ferrari ve McLaren (2. gün)

Magny-Cours

15-16 Eylül

Islak zemin

Alpine
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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