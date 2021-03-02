Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak

Pirelli, 2022 sezonu öncesinde, yeni yılda kullanılacak 18 inç lastikleri düzenli olarak test etmeyi ve sezona en iyi lastiklerle başlamayı planlıyor. Bunun için 28 günlük bir test programı hazırlanırken, bu rakam 10 farklı teste bölünmüş durumda.

Test seansları 20 güne yayıldı, ancak bazı seanslara birden fazla üretici katılacağı düşünüldüğünde, toplamda 28 teste tekabül ediyor.

Takımlar test için gereken aracı hazırladıkları takdirde bu testlerde yer alabilecekler, ancak Williams bu fırsattan faydalanmamayı seçti.

Haas ve Alfa Romeo da sadece iki günlük bir test yapma kararı aldı.

Pirelli'den Mario Isola, "18 inç lastik test programımıza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçtiğimiz yılki testleri engelleyen COVID-19 salgını henüz bitmedi ama herhangi bir zorluk çıkması halinde bir yedek planımız var."

"Bununla beraber 2019'da bıraktığımız yerden sağlam şekilde devam etmemizi ve gelecek yıl Formula 1'e çok farklı bir görünüm kazandıracak yeni lastik versiyonunu yeni yönetmeliklere göre tamamlamamızı sağlayacak bir program hazırlamış durumdayız."

"Simülasyonlar ve test araçları sağlamadaki desteklerinden ötürü tüm ekiplere teşekkür ederiz, ki bu da bize çalışmak için çok iyi bir temel sağlıyor." dedi.

İşte tam test programı: Pist Tarih Lastikler Takım Jerez de la Frontera 22 Şubat Kuru zemin Ferrari Jerez de la Frontera 23-24 Şubat Islak zemin Ferrari Bahreyn 30-31 Mart - 1 Nisan Kuru zemin Ferrari (1.gün),

Alpine (2-3. gün) Imola 20-21 Nisan Kuru zemin Mercedes Barcelona 11-12 Mayıs Kuru zemin Alpine (1.gün), Red Bull ve

Alfa Romeo (1-2. gün) Paul Ricard 25-26 Mayıs Islak zemin Mercedes Spielberg 6-7 Temmuz Kuru zemin AlphaTauri Silverstone 20-21 Temmuz Kuru zemin Red Bull (1. gün), Aston Martin ve Haas (1-2. gün) Budapeşte 3-4 Ağustos Kuru zemin Mercedes ve McLaren (1. gün), Ferrari ve McLaren (2. gün) Magny-Cours 15-16 Eylül Islak zemin Alpine