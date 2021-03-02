Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak
Pirelli, 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastiklerle ilgili test programını açıklarken, Williams herhangi bir sürüş yapmayacak.
Pirelli, 2022 sezonu öncesinde, yeni yılda kullanılacak 18 inç lastikleri düzenli olarak test etmeyi ve sezona en iyi lastiklerle başlamayı planlıyor. Bunun için 28 günlük bir test programı hazırlanırken, bu rakam 10 farklı teste bölünmüş durumda.
Test seansları 20 güne yayıldı, ancak bazı seanslara birden fazla üretici katılacağı düşünüldüğünde, toplamda 28 teste tekabül ediyor.
Takımlar test için gereken aracı hazırladıkları takdirde bu testlerde yer alabilecekler, ancak Williams bu fırsattan faydalanmamayı seçti.
Haas ve Alfa Romeo da sadece iki günlük bir test yapma kararı aldı.
Pirelli'den Mario Isola, "18 inç lastik test programımıza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçtiğimiz yılki testleri engelleyen COVID-19 salgını henüz bitmedi ama herhangi bir zorluk çıkması halinde bir yedek planımız var."
"Bununla beraber 2019'da bıraktığımız yerden sağlam şekilde devam etmemizi ve gelecek yıl Formula 1'e çok farklı bir görünüm kazandıracak yeni lastik versiyonunu yeni yönetmeliklere göre tamamlamamızı sağlayacak bir program hazırlamış durumdayız."
"Simülasyonlar ve test araçları sağlamadaki desteklerinden ötürü tüm ekiplere teşekkür ederiz, ki bu da bize çalışmak için çok iyi bir temel sağlıyor." dedi.
İşte tam test programı:
|
Pist
|
Tarih
|
Lastikler
|
Takım
|
Jerez de la Frontera
|
22 Şubat
|
Kuru zemin
|
Ferrari
|
Jerez de la Frontera
|
23-24 Şubat
|
Islak zemin
|
Ferrari
|
Bahreyn
|
30-31 Mart - 1 Nisan
|
Kuru zemin
|
Ferrari (1.gün),
|
Imola
|
20-21 Nisan
|
Kuru zemin
|
Mercedes
|
Barcelona
|
11-12 Mayıs
|
Kuru zemin
|
Alpine (1.gün), Red Bull ve
|
Paul Ricard
|
25-26 Mayıs
|
Islak zemin
|
Mercedes
|
Spielberg
|
6-7 Temmuz
|
Kuru zemin
|
AlphaTauri
|
Silverstone
|
20-21 Temmuz
|
Kuru zemin
|
Red Bull (1. gün), Aston Martin ve Haas (1-2. gün)
|
Budapeşte
|
3-4 Ağustos
|
Kuru zemin
|
Mercedes ve McLaren (1. gün), Ferrari ve McLaren (2. gün)
|
Magny-Cours
|
15-16 Eylül
|
Islak zemin
|
Alpine
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül