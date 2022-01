Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek

Formula 1'de yeni sezonla birlikte 18 inç lastiklere geçilecek ve böylelikle 13 inç lastik çağı sona eriyor olacak.

Pirelli'nin yakın zamanda üretimini durdurduğu 13 inç lastiklere yönelik talepler devam ediyor ve bu lastiklerin üretiminin sürmesi için görüşmeler var.

Sporun 2022 için 18 inç lastiklere geçmesi, eski 13 inç lastiklerin artık hiçbir takım tarafından yarış amacıyla kullanılmadığı anlamına geliyor.

Yine de takımlar, eski araçlarla bir dizi test veya çekim günü düzenliyorlar. Bu sebeple 13 inç lastiklere olan ihtiyaç sürüyor.

Örneğin bu hafta hem AlphaTauri hem de Ferrari, eski araçlarıyla testler yapıyorlar. Testlerde Ferrari SF71-H'yi kullanırken, AlphaTauri AT01'i kullanılıyor. Bu da testlerin 13 inç lastiklerle yapılması gerektiği anlamına geliyor.

RacingNews365.com, F1 takımları ile sporun tek lastik tedarikçisi Pirelli arasında, belli bir süre için 13 inçlik lastiklerin üretimine devam etme konusunda görüşmeler olduğunu öğrendi.

Pirelli sözcüsü, RacingNews365 ile yaptığı görüşmede, AlphaTauri ve Ferrari takımlarına yaptıkları gibi, test yapma planı bulunan takımlara, testler için tasarlanmış 13 inç lastikler tedarik edeceklerini doğruladı.

Pirelli, talebe dayalı şekilde üretim yapacak. Yani takımlar önceden test için bildirimde bulunacak ve Pirelli de buna göre lastik üretecek. Böylelikle stokta 13 inç lastik olmayacak.

Pirelli tyres along with the new size for 2022 season

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images