Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor Sonraki / Leclerc, Fiorano testine başladı
Formula 1 Haberler

Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek

Ekleyen:
, Şef Editör

RacingNews365'in haberine göre Pirelli, 2022'de 18 inç lastiklere geçilse de, önceki araçlarla yapılan testlerden ötürü 13 inç lastik üretimini sürdürecek.

Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek
Haberi dinle

Formula 1'de yeni sezonla birlikte 18 inç lastiklere geçilecek ve böylelikle 13 inç lastik çağı sona eriyor olacak.

Pirelli'nin yakın zamanda üretimini durdurduğu 13 inç lastiklere yönelik talepler devam ediyor ve bu lastiklerin üretiminin sürmesi için görüşmeler var.

Sporun 2022 için 18 inç lastiklere geçmesi, eski 13 inç lastiklerin artık hiçbir takım tarafından yarış amacıyla kullanılmadığı anlamına geliyor.

Yine de takımlar, eski araçlarla bir dizi test veya çekim günü düzenliyorlar. Bu sebeple 13 inç lastiklere olan ihtiyaç sürüyor.

Örneğin bu hafta hem AlphaTauri hem de Ferrari, eski araçlarıyla testler yapıyorlar. Testlerde Ferrari SF71-H'yi kullanırken, AlphaTauri AT01'i kullanılıyor. Bu da testlerin 13 inç lastiklerle yapılması gerektiği anlamına geliyor.

RacingNews365.com, F1 takımları ile sporun tek lastik tedarikçisi Pirelli arasında, belli bir süre için 13 inçlik lastiklerin üretimine devam etme konusunda görüşmeler olduğunu öğrendi.

Pirelli sözcüsü, RacingNews365 ile yaptığı görüşmede, AlphaTauri ve Ferrari takımlarına yaptıkları gibi, test yapma planı bulunan takımlara, testler için tasarlanmış 13 inç lastikler tedarik edeceklerini doğruladı.

Pirelli, talebe dayalı şekilde üretim yapacak. Yani takımlar önceden test için bildirimde bulunacak ve Pirelli de buna göre lastik üretecek. Böylelikle stokta 13 inç lastik olmayacak.

Pirelli tyres along with the new size for 2022 season

Pirelli tyres along with the new size for 2022 season

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor
Önceki haber

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor
Sonraki haber

Leclerc, Fiorano testine başladı

Leclerc, Fiorano testine başladı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Video: F1 motorları hakkında ne kadar bilgilisiniz? Haber
Haber video
Formula 1

Video: F1 motorları hakkında ne kadar bilgilisiniz?

Resmi: Singapur Grand Prix'si en az 2028 yılına kadar Formula 1'e ev sahipliği yapacak
Formula 1

Resmi: Singapur Grand Prix'si en az 2028 yılına kadar Formula 1'e ev sahipliği yapacak

McLaren, 2022 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
Formula 1

McLaren, 2022 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

Son Haberler

Leclerc, Fiorano testine başladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Fiorano testine başladı

Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor

Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.