Pirelli ile özel röportaj: Bahreyn testlerinde takımlar neden C3 lastiklere odaklanıyor?

Bildiğiniz üzere Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Kemal Şengül, 2024 Bahreyn testlerini yerinden takip ediyor.

Testler boyunca izlenimlerini bizlerle paylaşan Kemal, testlerin üçüncü gününde Isola ile özel bir röportaj gerçekleştirdi ve yeni sezon öncesinde lastikler hakkında önemli bilgiler aldı.

Pirelli'nin sahip olduğu lastikler arasında performans farkı oluyor. Yeni sezon öncesinde lastikler arasındaki farkları sorduğumuzda Isola, "Bir fikrimiz var. Geçen yılki bileşikleri biliyoruz. Yani elimizde geçmiş veriler de var. Örneğin C1 ve C2 arasındaki deltanın oldukça küçük, saniyenin onda biri kadar olduğunu, C2 ve C3 arasındaki deltanın genellikle biraz daha büyük, tur başına bir saniye [veya] 1,2 saniye gibi olduğunu, C3 ve C4 arasındaki deltanın ise 0,6-0,7 aralığında olduğunu tahmin ediyoruz."

"Ben olsam C4 ve C5 arasındaki deltayı dikkate almazdım çünkü bunlar Bahreyn'de kullanılacak doğru bileşikler değil. Açıkçası, bir C5 takabilir ve hızlı bir tur atmaya çalışabilirsiniz - ancak burası asfalt türü ve gerekli çekiş nedeniyle bozulma açısından en yüksek şiddete sahip pistlerden biridir. Bu nedenle arka lastiği bozarsınız. Bu yüzden C5 gerçekten temsil edici değil. Ancak diğer bileşikler için geçen yıldan iyi bir göstergeye sahibiz. Ve şu ana kadar gördüklerimizin beklentilerimizle oldukça uyumlu olduğuna inanıyorum." dedi.

Bahreyn'deki lastik delta farkları

C1 ve C2 arasındaki fark çok az - 0.1 saniye kadar

C2 ve C3 arasındaki fark 1 ila 1.2 saniye

C3 ve C4 arasındaki fark 0.6 ila 0.7 saniye

C4 ve C5 arasındaki fark ise pek dikkate alınmıyor çünkü Bahreyn'e uygun lastikler değil.



Bahreyn pisti, hem hava sıcaklığı hem de asfalt yapısıyla lastikleri en zorlayan pistlerden birisi. Peki bu özellik Pirelli'nin lastik ömrünü test etmek açısından avantaj sağlıyor mu?

Bu konuya değinen Isola, "Bozulma seviyesini değerlendirmek istiyorsanız, burası mükemmel bir pist, çünkü lastik üzerinde çok fazla uzunlamasına stres var. Yani, çok fazla iyi çekiş ve frenlemeye ihtiyacınız var. Ve açıkçası, tüm bu dur-kalk virajlarla lastiği zorluyorsunuz. Çok fazla yüksek hızlı virajınız yok, bu yüzden lastikleri yanal olarak aşırı zorlamıyorsunuz. Ancak dediğiniz gibi bu tür bir asfaltınız var, çok agresif, çok aşındırıcı. Bu da özellikle arka lastikteki bozulma seviyesini artırıyor."

"Takımların C3'ü neden bu kadar çok kullandığını açıklamanın tam olarak bu olduğuna inanıyorum: yarış hafta sonu boyunca bu bozulmayı yönetmek için sezon öncesi test sırasında bozulmanın ne kadar olduğunu anlamak istiyorlar. Bu onlar için gerçekten önemli. Sıralama turları için değil çünkü açıkçası sıralama turları bir tur sürüyor ve lastiğin bir tur boyunca dayanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak uzun stintlerde - ve geçen yıl, yumuşak olan C3 ve sert olan C1'i kullanarak iki duraklı stratejilerinin çoğunu uyguladık - açıkçası, örneğin C3'ü mümkün olan en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenirseniz, yarış için bir avantaj elde edersiniz. Bu yüzden takımların çoğunun C3 bileşimine odaklandığına inanıyorum." şeklinde konuştu.