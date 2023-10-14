Piquet'nin Hamilton'a yönelik 'saldırgan sözleri' nedeniyle aldığı ceza iptal edildi

Üç kez Dünya Şampiyonu olan Piquet, geçen yıl Hamilton'a 'neguinho (küçük zenci)' dedikten sonra 5 milyon Brezilya reali (27.3 milyon ₺) para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Piquet'nin yorumlarının ciddiyetinin azaltılmasıyla bu ceza silindi.

Piquet bu yorumu 2021 yılında Hamilton ve kızının (Kelly Piquet) erkek arkadaşı Max Verstappen arasında Silverstone'da meydana gelen kazayı tartışırken yapmıştı.

Brezilyalı pilot bir podcast yayını sırasında Hamilton'ı 'neguinho' olarak tanımlamış ve bu sözleri nedeniyle yaygın bir kınama ve F1 padokundan men cezası almıştı.

Piquet sadece kınanmakla kalmadı, aynı zamanda Hamilton'a karşı ırkçı ve homofobik ifadeler kullandığını iddia eden Educafro, São Paulo Başpiskoposluğu Santo Dias İnsan Hakları Merkezi ve Ulusal LGBTİ İttifakı tarafından açılan bir davada yer aldı.

Piquet, yargıcın yorumların Brezilya'nın 2010 Irk Eşitliği Tüzüğünde belirtilen ırk ayrımcılığı olduğunu belirtmesiyle davayı kaybetti ve Brasilia mahkemesi tarafından 'manevi zarar' olarak 5 milyon Brezilya reali ödemesine karar verildi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Brezilyalı'nın avukatları kararı temyize götürmüş ve ilk etapta reddedilmişti, ancak şimdi Federal Bölge ve Topraklar Adalet Mahkemesi (TJDFT) mahkumiyet kararını iptal etti.

Brezilya'da yayın yapan Metropoles gazetesine göre davanın hakimi Aiston Henrique de Sousa, kullanılan dilin 'ahlaksızca' olduğunu ancak nefret söylemi içermediğini belirtti.

"Nefret söylemine dair bir kanıt yok. Konuşma dilinin [gayri resmi] kullanımı, ince veya istemsiz ırkçılıktan esinlense bile, uygunsuz olsa bile, manevi zarar için yeterli ağırlık ve alaka içermiyor."

Piquet ayrıca Hamilton'ın 2016 Şampiyonluğunu Nico Rosberg'e kaptırmasının nedeni olarak "o zamanlar hamilton k**ını vermekle meşguldü, o derece kötüydü" dedi, ancak yargıç bunun homofobik bir söz olarak sayılamayacağına karar verdi.

"Sanık tarafından gerçekleştirilen sefahat, bir erkek ve bir kadın arasındaki cinsel pratiğin nesnesi de olabilirdi, bu nedenle bundan eşcinsellere karşı nefret söyleminin oluştuğu sonucu çıkarılamaz."

Bu Piquet'nin diğer F1 pilotlarına yönelik ilk saldırısı değil. Piquet 1988 yılında Nigel Mansell'e 'eğitimsiz mankafa' ve karısına da 'çirkin' demişti.

Ayrıca Ayrton Senna'ya 'eşcinsel' demiş ve Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'yi 'bunak' olarak nitelendirmişti.