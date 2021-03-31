Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"

1981, 1983 ve 1987'de şampiyonluklar kazanan Brezilyalı sürücü, Bahreyn Grand Prix'sindeki mücadelesini gördükten sonra, Hollandalı sürücünün eşit araçlarla yapacakları mücadeleden galip çıkacağı konusunda şüphe duymuyor.

Piquet ayrıca Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın yeteneğini de sorguladı ve şöyle dedi: “Hamilton kötü değil. Ancak yanında daha kötü bir sürücü var ve bir önceki (Nico Rosberg) daha da kötüydü. "

Oğlu, 2014-15 Formula E şampiyonu Nelson Piquet Jr da Verstappen'e destek verdi ve "dişlerinin arasına bir bıçak saklayarak geldiğini" söyledi.

İkili, Verstappen'in Pazar günü, pist dışından geçiş yaptığı için Hamilton'a liderliği geri vermek zorunda kalması ve Bahreyn GP'de galibiyeti az farkla kaçırmasının ardından Autosport/Motorsport.com ile konuştu.

Piquet Sr. şunları söyledi: “Öncelikle F1'in farklı araçlara sahip bir kategori olduğunu göz önünde bulundurmalıyız, bu nedenle aynı takımda değillerse iki sürücü arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak çok zor."

"Fakat Max Mercedes için yarışıyor olsaydı, Hamilton'ı ezerdi."

"Max daha agresif. Agresifliği sebebiyle daha sık hata yapıyor fakat kanaatimce, Hamilton'dan daha iyi."

"Yanında 2. sürücü olarak Bottas bulunurken, Hamilton'ın her şeyi kazanması çok daha kolay oluyor."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Piquet, Hamilton'un F1'de karşılaştığı senaryoyu, 1980'lerde Williams'ta kendisinin yaşadığı durum ile karşılaştırdı.

"Biraz benle Mansell'ın Wiliiams'taki durumuna benziyor, o zaman da tüm sürücüler çok gerimizdeydi."

"1987'de şampiyonluğu kazandım ama eskisi gibi sürmüyordum, çünkü senenin başında bir kaza geçirmiştim ve derinlik algımda sorunlar yaşıyordum. Ama biraz da şansla, şampiyonluğu kazandım. 1986'da kazanmalıydım, fakat 87'de kazandım."

"Ama çok kolaydı, araç diğerlerinden çok daha iyiydi. Mercedes de geçmiş yıllarda diğerlerinden çok daha iyi oldu."

"Hamilton iyi olmadığından değil, fakat yanında daha kötü bir sürücü var ve önceki (Nico Rosberg) daha da kötüydü. Hamilton'ın kazalar geçirdiği ve birçok kez yarış dışı kaldığı bir senede şampiyon oldu."

2008-09 yıllarında Renault'da Fernando Alonso'yla birlikte yarışarak kısa bir dönem Formula 1'de yarışan Piquet Jr. da babasının sözlerine şunları ekledi: "Bence 2 şeyi hesaba katmalıyız: Leiws'in tecrübesini ve Max'in tutkusunu."

"Lewis 15 sezondur F1'de ve bence, azar azar, o tutkuyu kaybediyorsunuz. Öte yandan ise Max, dişlerinin arasında bir bıçak saklayarak geliyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Lewis halihazırda 7 şampiyonluk kazandı, yani farklı bir 'ateşle' geliyor. Ve bu bir fark oluşturabilir."

"Max'ı bir MMA dövüşçüsüne benzetmeyi seviyorum, önüne çıkacak her zorlukla mücadele etmeye hazır."

"Lewis'den farklı, çünkü o halihazırda şampiyonluklar vs. kazanmış."

"Lewis'in tecrübesinin ona bazı alanlarda yardımı olur fakat Max'ın isteği ve agresifliği daha büyük."