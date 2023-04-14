Piquet: "Massa-Hamilton olayında bana 'köpek muamelesi' yapıldı"

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2008 Singapur Grand Prix'sinde yaşananlar, dönemin Ferrari pilotu Massa'nın ve dönemin F1 başkanı Bernie Ecclestone'un açıklamalarının ardından, Massa'nın o yılki Dünya Şampiyonası sıralamasının değiştirilerek şampiyonluğun kendisine verilmesi konusunda dava için yasal seçenekler aradığını söylemesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Ecclestone, kendisinin ve dönemin FIA başkanı Max Mosley'nin; Piquet Jr'ın Güvenlik Aracı çıkarmak için kasıtlı olarak kaza yapmasından haberdar olduğunu iddia etti. O esnada Massa pitte büyük bir talihsizlik yaşadı çünkü pitten ayrılırken yakıt pompasını da yanında götürdü.

Bunun sonucunda Massa, şampiyonluğu bir puan farkla Lewis Hamilton'a kaptırdı.

Crashgate olayları, Piquet Jr'ın 2009 ortalarında Renault'daki yerini kaybetmesi ve yerine Romain Grosjean'ın geçmesiyle kamuoyuna açıklandı.

Olaylar hakkında konuşan Piquet, üst yönetim tarafından 'zorbalığa' maruz kaldığını söylüyor.

Piquet, Pelas Pistas podcast'ine şunları söyledi: "[Renault patronu] Flavio Briatore o hafta sonuna [Singapur'a] gelene kadar üzerimde çok baskı kurmaya başladı. Bana çok kötü davrandılar ve hiçbir çıkış yolum yoktu."

"Birçok kişi bana bunu tekrar yapıp yapmayacağımı soruyor ve elbette cevabım hayır. O yaşta bu kadar baskı altında olmak ve yanınızda kimsenin olmaması; zorbalık, şikayet, baskı ve her zaman 'bu senin son şansın' denmesi zordu."

Fernando Alonso, Renault R28 leads Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Mark Webber, Red Bull Racing RB4 Renault, Nelson Piquet Jr, Renault R28, Timo Glock, Toyota TF108 and Rubens Barrichello, Honda RA108 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Tüm hayatınızı harcadığınız hayalinizin yanlış gittiğini görüyorsunuz ve aniden [Heikki] Kovalainen'den sonra, [Fernando] Alonso kadar güçlü olmayan takım arkadaşı ben oldum."

"2009'da takımda kaldım ama sonra sözleşmemi feshettiler ve dediler ki: '[Romain] Grosjean senin yerini alacak.' Bunu yapamayacaklarını söyledim ama umursamadılar ve bana köpek muamelesi yaptılar."

"İşte o zaman dedim ki: 'Tamam, madem beni kovuyorsunuz ve çöp olduğumu düşünüyorsunuz, her şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.' İşte o zaman herkes hikayeden haberdar oldu."

Massa pitte kaybeden talihsiz pilot oldu, Alonso sıralama turlarındaki kısa bir ilk turun ardından liderliğe yükselirken Massa, mekanikerlerinin yakıt pompasını araçtan çıkarmasını pit şeridinin sonunda bekledi.

Piquet, Brezilyalı arkadaşı için bunun sadece kötü şans olduğuna inanıyor.

Piquet, "Açıkçası, her şeyin farklı olmasını isterdim."

"Bu, takımımızdan birine yardım etmek için bir takım emriydi, asla Felipe'yi engellemek için değildi."

"Ne olacağını bilmiyorduk ve kötü pit olmasaydı Felipe o yarışı kazanabilirdi." dedi.