Piquet, kullandığı ifadeler nedeniyle mahkemeye çağırıldı

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3 kez dünya şampiyonu Piquet, son dönemde spordaki ırkçılık tartışmaların merkezindeki isim olarak karşımıza çıkmakta. Kasım ayında katıldığı bir podcast'te Lewis Hamilton'a karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilen Piquet'in sözleri geçtiğimiz ay gündeme gelmiş ve Formula 1 dünyasının tepkilerine yol açmıştı.

Başta FIA ve F1 olmak üzere birçok kuruluş, takım ve pilot Hamilton'a destek verirken, sonradan özür dileyen Piquet buna rağmen ömür boyu padoktan yasaklandı.

Ancak kendisi için işler daha da karışık bir hale gelecek gibi görünüyor, nitekim bazı insan hakları grupları, "siyahilerin ve LGBTQ'lerin moraline olumsuz etkide bulunduğunu" düşündükleri Piquet'in 10 milyon Brezilya reali (1.86 milyon dolar) tazminat ödemesini talep ediyorlar.

Bu çağrılar üzerine Brezilyalı bir yargıç, Piquet hakkında ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi. Piquet, 15 gün içinde Distrito Federal mahkemesinden Felipe Costa da Fonseca Gomes'in karşısına çıkmak zorunda.