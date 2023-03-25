Piquet, Hamilton'a ırkçılık yaptığı için 1 milyon dolara yakın para cezası aldı!
Brezilyalı F1 şampiyonu Nelson Piquet, Lewis Hamilton'a yönelik ırkçı sözleri nedeniyle para cezası aldı.
Geçmişte birden fazla F1 şampiyonluğu kazanan Nelson Piquet, Lewis Hamilton'a karşı ırkçı ve homofobi içeren sözler sarf ettiği için mahkemeye çıkarılmıştı.
Şimdi tüm bu suçlamalardan ötürü 5 milyon Brezilya reali (953 bin dolar) para cezası ödemek zorunda kalacak.
Brezilya'daki bir mahkemenin Cuma günü açıkladığı karar bu şekilde oldu.
70 yaşındaki üç kez dünya şampiyonu, yaptığı savunmada sözlerinin Portekizce'den çevrilirken çarpıtıldığını iddia etmiş ve savunmasını bu yönde yapmıştı
Ancak yargıç Pedro Matos de Arrudo, Brezilya savcılığı tarafından daha önce yapılan manevi zarar suçlamalarını onadı.
Bundan ötürü de Piquet'nin yaklaşık 1 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi gerekecek.
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