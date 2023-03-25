Önceki / Audi, F1 projesinin detaylarını Şanghay'da açıklayacak Sonraki / Alpine, bu yılki şimdiye kadarki performansından memnun değil
Formula 1 Haberler

Piquet, Hamilton'a ırkçılık yaptığı için 1 milyon dolara yakın para cezası aldı!

Brezilyalı F1 şampiyonu Nelson Piquet, Lewis Hamilton'a yönelik ırkçı sözleri nedeniyle para cezası aldı.

Ekleyen:
Piquet, Hamilton'a ırkçılık yaptığı için 1 milyon dolara yakın para cezası aldı!
Haberi dinle

Geçmişte birden fazla F1 şampiyonluğu kazanan Nelson Piquet, Lewis Hamilton'a karşı ırkçı ve homofobi içeren sözler sarf ettiği için mahkemeye çıkarılmıştı.

Şimdi tüm bu suçlamalardan ötürü 5 milyon Brezilya reali (953 bin dolar) para cezası ödemek zorunda kalacak.

Brezilya'daki bir mahkemenin Cuma günü açıkladığı karar bu şekilde oldu.

70 yaşındaki üç kez dünya şampiyonu, yaptığı savunmada sözlerinin Portekizce'den çevrilirken çarpıtıldığını iddia etmiş ve savunmasını bu yönde yapmıştı

Ancak yargıç Pedro Matos de Arrudo, Brezilya savcılığı tarafından daha önce yapılan manevi zarar suçlamalarını onadı.

Bundan ötürü de Piquet'nin yaklaşık 1 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi gerekecek.

paylaşım
yorumlar

Audi, F1 projesinin detaylarını Şanghay'da açıklayacak

Alpine, bu yılki şimdiye kadarki performansından memnun değil
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

Formula 1

Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz" Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"

Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

Formula 1

Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum" Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil" Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Son Haberler

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

MGP MotoGP
Portekiz GP

MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı! MotoGP Portekiz: Bagnaia ana yarışı da kazandı, Marquez kaza yaptı!

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NAS NASCAR Cup
Austin

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

MOT2 Moto2
Portimao

Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

MGP MotoGP
Portekiz GP

Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor" Marquez: "Honda motosikletinden şikayet etmek bize hiçbir şey kazandırmıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.