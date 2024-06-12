Pinkham: "Villeneuve'ün eleştirileri Ricciardo'nun sorunlarını basite indirgiyor"

1997 Dünya Şampiyonu Villeneuve, Kanada Grand Prix'sinde Sky F1 yorumcusu olarak görev yaptığı sırada Ricciardo hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Yarış hafta sonu öncesinde Red Bull'un ikinci takımı RB ile ilk tam sezonunda mücadele eden Ricciardo'nun performansını sorgulayan Villeneuve, Ricciardo'nun neden hala Formula 1'de olduğunu sorguladı ve "Son dört beş yıldır aynı şeyi duyuyoruz. 'Ona daha uygun bir araba yapmalıyız.' diyorlar. Yerine yarışacak başkaları varsa evine git." demişti.

Bu tartışma, Ricciardo'nun tepki göstermesi ve Villeneuve'ün, sekiz yarış galibiyeti olan sürücünün söylediklerini "kişisel" hale getirdiğini iddia etmesiyle büyüdü.

Ancak Ricciardo'nun yakın arkadaşı olan Pinkham, Villeneuve'ün görüşünü paylaşmıyor.

Ricciardo, Kanada'da 5. olarak sıralama turlarını tamamladı ve sezonun en iyi sonucu olan 8.lik ile yarışı bitirdi. F1 Nation podcast sunucusu Tom Clarkson, bu performansın "eski Daniel" olduğunu söylediğinde Pinkham şu şekilde yanıt verdi:

Natalie Pinkham, Sky TV Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Evet, kesinlikle.”

"Ve bence Jacques'ın tamamen kendi görüşüne sahip olma hakkı var. Bence Daniel'in kariyerine dair aşırı basitleştirilmiş bir özet sundu.”

"Son beş yıldır sporda olduğunu ve sürekli mücadele ettiğini söylemek doğru değil, çünkü McLaren'deki kötü performansı nedeniyle koltuğunu kaybetti ve AlphaTauri ile geri kazandı, sonra elini kırdı ve tekrar geri döndü.”

"Yani, Jacques'ın kendi görüşüne sahip olma hakkı var ama Daniel'in pistte kendisini eleştirenleri susturmak için geri dönmesi ve yaptığı sıralama turu harikaydı. Hem onun hem de Yuki'nin yarışın başında yerlerini kaybettiğini görmek üzücüydü. Orada kesinlikle bir sorun yaşadılar."

Ricciardo'nun Kanada'da elde ettiği sekizincilik bu sezonda ilk kez ilk 10 içinde bitirdiği Grand Prix sonucu oldu ve 2014'teki ilk F1 zaferini kazandığı pistte gerçekleşti.

"Sanırım Kanada, ona iyi gelen bir pist, orada ilk Grand Prix zaferini kazandı ve bu yüzden ona anılarını hatırlatıyor”

"Ve griddeki hiçbir sürücünün, iyi performans gösterdikleri yerlere geri dönmekten hoşlanmayacağını düşünmüyorum, bu size psikolojik bir destek sağlar.”

"Ama onun iyi sıralama turları ve iyi sürüş çıkardığını görmek harika.”

"Yuki'nin puan alamadığını görmek üzücüydü, çünkü yarış sonundaki spin olmasaydı puan alabilirdi.

"Ama evet, Daniel'in geri dönüp kendisini eleştirenleri susturduğunu görmek güzel. Uzun süre böyle devam etsin." dedi Pinkham.

Ricciardo, ana Red Bull takımına geri dönmeyi açıkça hedeflediğini belirtti, ancak Sergio Perez'in Kanada GP öncesinde yeni bir iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu konuyla ilgili olarak Clarkson, Pinkham’a Ricciardo'nun F1'de hala neden bulunduğunu, çünkü RB'nin yarış kazanan bir araba olmadığını ve Ricciardo’nun kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını dolayısıyla bütün bunların sadece Red Bull koltuğunu elde edebilmek için mi olduğunu sordu.

Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Pinkham bu soruya doğrudan cevap veremese de Perez'in Kanada'da Q1'de elenmesinin ardından Red Bull kapısının Ricciardo'ya tamamen kapalı olmayabileceğine işaret etti.

"Daniel için konuşamam." dedi Pinkham Ricciardo'nun hala F1'de olmak isteme nedeniyle ilgili.

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama sanırım aynı soruyu sana soralım, neden hala Formula 1'de çalışıyorsun? Çünkü bunu seviyorsun.”

"Yani, burası motor sporlarının zirvesi. Çoğumuz için, en üst nokta. Ve sanırım spordan biraz uzak kaldı ve büyük bir özlem duymuş olabilir ve en üst seviyede kendini test etmeye hazırdı.”

"Perez'i iki yıl daha sözleşme uzattıklarına ve bunu bu kadar hızlı duyurduklarına şaşırdım. Bu Max için işe yarıyor, belki de perde arkasında bir şeyler oluyor. Ve tabii Sergio'nun büyük bir yarışçı olduğuna şüphe yok."

Clarkson araya girerek "Montreal'de değildi" dediğinde, Pinkham devam etti: "Evet, değildi ve aslında bu biraz üzücü, çünkü yeni bir sözleşme imzalamanın getirdiği güven artışının onu rahatlatacağını düşünürdünüz, çünkü bence Checo, diğer çoğu sürücü gibi, endişelenmediğinde ve sadece doğal olanı yaptığında en iyi performansını gösterir.

"Ama eğer Daniel düzenli olarak güçlü performanslar sergilerse ve Checo yapmazsa, bu sözleşmeler sadece yazılı oldukları kağıt anlamına mı geliyor? Sanmıyorum, bir yol bulurlardı.”

"Ama aynı şekilde, Daniel'in takıma geri terfi etmemesi sürpriz değil. Kendi söylediğine göre, sezona iyi bir başlangıç yapmadı.”

"Ama Miami Sprint ve Montreal sıralama turları ve ardından yarış, ki kolay bir yarış değildi, yeteneğini kaybetmediğinin kanıtı."

Ricciardo, Kanada GP'si sonrası Sürücüler Şampiyonası'nda 9 puanla 12. sırada yer alırken, takım arkadaşı Tsunoda -yarış hafta sonunda 2025 için RB ile sözleşme uzatmıştı- 19 puanla önde.