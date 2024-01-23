Pinkham: "Verstappen'in yeteneğine tanık olduğumuz için şanslıyız"
Sky Sports F1 sunucusu Natalie Pinkham, Max Verstappen'e duyulan nefreti 'saçma' olarak nitelendirdi ve sporu domine edenleri izleme fırsatımız olduğu için şanslı olduğumuzu dile getirdi.
Verstappen 2023'te 22 yarışın 19'unu kazanarak üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı.
Hollandalı pilotun puanları tek başına Red Bull'un Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanması için yeterli olacaktı ve ikinci sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez'in elde ettiği puanın iki katından fazlasına sahipti.
Pinkham, Verstappen'in hâkimiyetinden rahatsız olanları, onun gibi bir yeteneğe tanık oldukları için ne kadar şanslı olduklarını anlamaya çağırıyor.
Autosport International etkinliğinde kendisine en dominant F1 pilotunun en az popüler olan olduğu söylendiğinde Pinkham, "Ama bu çok saçma."
"Bence geriye dönüp baktığımızda buna tanık olduğumuz için gerçekten şanslı olduğumuzu ancak o zaman fark ediyoruz."
"Formula 1 döngüseldir, insanların dominant dönemleri olur ama eninde sonunda başkası devralır ve başkasının zamanı gelir."
"Geçmişte Sebastian Vettel sporu domine etti, sonra Hamilton ve şimdi de Verstappen... Başkasının zamanı da gelecek."
"Ön tarafta daha fazla mücadele görebileceğimiz bir sporu çok isterdim, çünkü doğal olarak daha fazla tekerlek tekerleğe yarış istiyorsunuz." yorumlarında bulundu.
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