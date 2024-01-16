Pinkham, Verstappen-Norris ikilisinin sadece rüyalarda kalacağını düşünüyor
Sky F1 sunucusu Natalie Pinkham, Max Verstappen ve Lando Norris'i Red Bull takım arkadaşı olarak görmeyi çok isterdi, ancak bunun rüyalarda kalacak bir eşleşme olduğunu düşünüyor.
Formula 1'in zirvesine yerleşen Verstappen, üçüncü Dünya şampiyonluğunu kazandığı 2023'te elde ettiği 19 grand prix galibiyetiyle rekor kırarak kendisini dominant bir güç haline getirdi.
Takım arkadaşı Sergio Perez 2023'te sadece iki galibiyet alabildi. Takım içi rekabetin eksikliği, ikinci Red Bull aracında Verstappen'e karşı kimin daha sert bir mücadele verebileceği konusunda eğlenceli bir tartışma konusu yarattı.
McLaren pilotu Norris düzenli olarak bu tür sohbetlerde yer alan isimlerden birisi, Verstappen ile birlikte takım arkadaşı olma fikrine açık oldukları yönünde söylentileri yorumladılar.
Ancak Red Bull, kadrosunda iki alfa karakter istemediklerini sürekli olarak açıkça belirtti. Bu nedenle Pinkham bu rüya ikiliyi Formula 1'de izleyebileceğimiz bir senaryo öngöremiyor.
Autosport International etkinliğinde konuşan Pinkham, "Aslında Lando'yu Red Bull'da görmeyi çok isterdim. Bu oldukça havalı olurdu."
"Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum." dedi.
Norris, F1 2024'te yine de Verstappen'le mücadele etmeyi umacak. 2023'te gösterdiği güçlü performansla Verstappen'in dikkatini çeken Norris, zaman zaman Red Bull'un arkasındaki en hızlı araç haline geldi.
Ancak Pinkham, Verstappen'in başka bir ustalık sınıfında olduğuna inanıyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Pinkham, "Bence bu Max için mükemmel bir araç ve sürücü kombinasyonuydu. Evet açıkçası bu yıl RB19'un bir başka evrimi olacak. Bu yüzden söylemekten korkuyorum, ona meydan okuyacak pek kimse göremiyorum. Çünkü araç ona bir eldiven gibi uyuyor, Max'te çok güzel sürüyor."
"Buna içerlememiz gerektiğini düşünmüyorum. Bence spor tarihinin önemli bir dönemine tanıklık ettiğimiz için memnun olmalıyız." dedi.
Pinkham ayrıca Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri'yi yakından takip etmesi gerektiğine inanıyor.
Norris çaylak F1 sezonunda genç Avustralyalı'yı rahatlıkla geride bıraktı. Ancak Piastri, Katar'daki sprint zaferi için Verstappen'i geride bıraktığı etkileyici ilk yılında büyük övgü aldı ve bu sayede McLaren ile sözleşmesini uzattı. Bu nedenle Pinkham 2024'te Piastri'den neler yapacağını görmeyi dört gözle bekliyor.
Pinkham, "Oscar Lando'yu zorluyor, bu yüzden Oscar orada olabilir."
"Oscar'ın bu yıl neler yapabileceğini görmek isterim. Çünkü çaylak yılında sadece kendisine değil takım arkadaşına da pek çok şey kanıtladı." dedi.
Norris'in McLaren ile 2025 sonuna kadar, Piastri'nin ise 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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