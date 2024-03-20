Pinkham: "Russell'ın performansı Mercedes'teki ikinci koltuğun sahibini belirler"

Lewis Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari'ye geçmek üzere Brackley merkezli takımdan ayrılma kararının ardından Mercedes'in 2025 yılı için George Russell'ın yanında kesinleşmiş ikinci bir pilotu bulunmuyor.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek sezon için yenilenmesi ve görüşülmesi gereken çok sayıda sürücü sözleşmesi varken, Hamilton'ın yerine kiminle sözleşme imzalayacağına karar vermek için acele etmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

Wolff, takıma geçişi yeni regülasyon döngüsünün başlangıcındaki performans düşüşüne denk gelen Russell'ın, Hamilton'ın ayrılmasıyla takım lideri rolüne yükselmesi için desteğini verdi. Yani yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun yerine lider bir pilotla anlaşmaya çalışmak için acil bir panik yok.

Ancak Russell, birlikte geçirdikleri iki buçuk yıl boyunca Hamilton'a karşı oldukça olumlu bir performans sergilemiş olsa da, genç Britanyalı pilot sadece tek bir Grand Prix zaferi elde etti ve istikrarlı bir şampiyonluk adayı olarak kendini kanıtlayamadı.

Geçen yıl Singapur'da Hamilton'ın önünde yarışı sürdürürken yaptığı ve duvara çarpmasıyla sonuçlanan önemli bir hata da dahil olmak üzere 2023'te Hamilton'a karşı zor bir sezon geçirdiğini itiraf eden Russell'ın 2024'teki performansı bu yıl yakından incelenecek.

Sky F1'den Natalie Pinkham'a göre bu inceleme, Mercedes'in 2025'te nasıl bir yol izleyeceğinde belirleyici olabilir. Russell'ın gelişmesi, takımının ikinci koltuk için kendini daha az kanıtlamış birini, belki de yüksek potansiyelli Formula 2 yarışçısı Kimi Antonelli'yi riske atmasına olanak tanıyabilir.

F1 Nation podcast'inde Pinkham, "Bence her şey Russell'ın bu yıl nasıl bir performans göstereceğine bağlı çünkü Russell doğal bir takım lideri haline gelirse, onun altına genç ve deneyimsiz bir sürücü getirmekten mutluluk duyacaklardır. Antonelli gibi." dedi.

Son haftalarda Fernando Alonso'nun Aston Martin'den Mercedes'e geçme olasılığı ve hatta Max Verstappen'in 2026'da yürürlüğe girecek yeni motor düzenlemeleri öncesinde Red Bull'dan ayrılıp Mercedes'e katılması da dahil olmak üzere her türlü olasılık konuşuldu.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, talks to Natalie Pinkham, TV Presenter, on the drivers parade Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Söylentilerle ilgili olarak Pinkham,"Bence Russell Singapur'da gördüğümüz gibi bocalar ve küçük hatalar yaparsa, ki yapacağını sanmıyorum, ama yaparsa, o zaman potansiyel olarak Fernando [Alonso]'ya gitmeye daha meyilli olabilirler."

"Max'i [Verstappen] orada görmek isterdim ama hayır, Max'in Red Bull'da kalacağını düşünüyorum." dedi.

Ancak, Mercedes'in şu anda Aston Martin'in performans seviyesinden kayda değer bir adım ileride olmaması nedeniyle Pinkham, Alonso'nun Aston Martin projesinin doğru yolda ilerlemediğini hissetmediği sürece Brackley'e geçmeyi tercih etmeyebileceğini düşünüyor.

Max Verstappen ile ilgili söylentiler ve Sergio Perez'in sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Alonso'nun adı Red Bull ile de anılıyor. Pinkham Alonso'nun Mercedes yerine bu iki takımdan birine gideceğini düşünüyor.

Pinkham, "Red Bull ya da Aston Martin, bence öyle."

"Yani, en çok bilen o olacak, işin içinde o var. Onun için doğru yönde ilerleyip ilerlemediklerini bilecek. Demek istediğim, Aston Martin'den Mercedes için ayrılmak Fernando için bir kumar olurdu."

"Mercedes'te daha iyi olacağının garantisi yok. F1 kariyeri boyunca yaptığı hamlelerle her zaman en iyi kararları vermedi." dedi.

Pinkham ile birlikte F1 Nation podcast'ine katılan Fransız L'Equipe F1 gazetecisi Fred Ferret, ne olursa olsun Mercedes'in Antonelli'yi hemen terfi ettirme seçeneğini değerlendireceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Ferret, "Gelecek yıl için ne olursa olsun, Antonelli'nin 2025'te Mercedes'e geçeceğine dair bahse girmezdim."

"Kimi Antonelli bir sonraki Mesih olmaya aday olsa bile gençlerin baskıdan uzak bir şekilde öğrenmelerini sağlamak daha iyi."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Unutmayın, her 10 ya da 15 yılda bir sadece bir Lewis Hamilton, Max Verstappen ya da Fernando Alonso çıkar. Bu yüzden bu adamlara baskı yapmayın. Max bile küçük bir takımda öğrendi." dedi.

Sonuç olarak Ferret, Mercedes'in Alonso'ya yöneleceğini, hatta belki de Toto Wolff yönetimindeki Esteban Ocon'u ayrılan Hamilton'ın yerine çağıracağını düşünüyor.

Ferret, "Fernando Alonso için son bir yıl ya da Esteban Ocon için bir yıl bahse girerim ve ne olacağını görürüm."

"Ocon Mercedes yönetiminin bir parçası, bu yüzden sadece bir yıllığına imza atmayı kabul edebilir. Sonra 2026'da Antonelli'yi Williams'ta öğrendikten sonra Mercedes'e geri çağırabilirler." dedi.

Russell'ın Mercedes'in gelecekteki takım arkadaşıyla ilgili kararında küçük bir rol oynaması muhtemel; İngiliz sürücü Bahreyn Grand Prix'si hafta sonunda, "Bence her takım için sürücüler arasında iyi bir uyum olması önemlidir. Çünkü bu tüm mühendislere ve tüm takıma yansır. Ancak sonuçta karar Toto ve yönetim kuruluna aittir."

"Şimdiden pek çok görüşme yaptık ve bu kış Toto ile sık sık birlikte oldum. Dolayısıyla telefonda sürücülerin isimlerinin geçtiğini görmek oldukça eğlenceliydi ve hatta benim telefonumda da birkaç telefon görüşmesi ve kısa mesaj aldım."

"Oldukça ilginçti ama takım olarak Lewis ve Mercedes'le bu kadar başarılı olduktan sonra bir sonraki bölüme geçmek için gerçekten iyi bir fırsat ve konumdayız." demişti.