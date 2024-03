Pinkham: "Russell'ın performansı Mercedes'teki ikinci koltuğun sahibini belirler"

Lewis Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari'ye geçmek üzere Brackley merkezli takımdan ayrılma kararının ardından Mercedes'in 2025 yılı için George Russell'ın yanında kesinleşmiş ikinci bir pilotu bulunmuyor.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek sezon için yenilenmesi ve görüşülmesi gereken çok sayıda sürücü sözleşmesi varken, Hamilton'ın yerine kiminle sözleşme imzalayacağına karar vermek için acele etmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

Wolff, takıma geçişi yeni regülasyon döngüsünün başlangıcındaki performans düşüşüne denk gelen Russell'ın, Hamilton'ın ayrılmasıyla takım lideri rolüne yükselmesi için desteğini verdi. Yani yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun yerine lider bir pilotla anlaşmaya çalışmak için acil bir panik yok.

Ancak Russell, birlikte geçirdikleri iki buçuk yıl boyunca Hamilton'a karşı oldukça olumlu bir performans sergilemiş olsa da, genç Britanyalı pilot sadece tek bir Grand Prix zaferi elde etti ve istikrarlı bir şampiyonluk adayı olarak kendini kanıtlayamadı.

Geçen yıl Singapur'da Hamilton'ın önünde yarışı sürdürürken yaptığı ve duvara çarpmasıyla sonuçlanan önemli bir hata da dahil olmak üzere 2023'te Hamilton'a karşı zor bir sezon geçirdiğini itiraf eden Russell'ın 2024'teki performansı bu yıl yakından incelenecek.

Sky F1'den Natalie Pinkham'a göre bu inceleme, Mercedes'in 2025'te nasıl bir yol izleyeceğinde belirleyici olabilir. Russell'ın gelişmesi, takımının ikinci koltuk için kendini daha az kanıtlamış birini, belki de yüksek potansiyelli Formula 2 yarışçısı Kimi Antonelli'yi riske atmasına olanak tanıyabilir.

F1 Nation podcast'inde Pinkham, "Bence her şey Russell'ın bu yıl nasıl bir performans göstereceğine bağlı çünkü Russell doğal bir takım lideri haline gelirse, onun altına genç ve deneyimsiz bir sürücü getirmekten mutluluk duyacaklardır. Antonelli gibi." dedi.

Son haftalarda Fernando Alonso'nun Aston Martin'den Mercedes'e geçme olasılığı ve hatta Max Verstappen'in 2026'da yürürlüğe girecek yeni motor düzenlemeleri öncesinde Red Bull'dan ayrılıp Mercedes'e katılması da dahil olmak üzere her türlü olasılık konuşuldu.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, talks to Natalie Pinkham, TV Presenter, on the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images