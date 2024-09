Pinkham, Piastri-Norris ikilisini Rosberg-Hamilton'a benzetti

Rosberg 2016 yılında Dünya Şampiyonu olduktan beş gün sonra emekli oldu.

Alman pilotun başarısı, 2014/2015 sezonunda Mercedes takım arkadaşına karşı aldığı iki ağır yenilginin ardından geldi. Hamilton, F1'in V6-hibrit döneminin ilk iki sezonunda Rosberg'in 11 yarış zaferine karşılık 21 yarış zaferi elde etti.

Şu anda McLaren'de yeni bir takımlar arası rekabet yaşanıyor gibi görünüyor; Lando Norris ve Oscar Piastri arasındaki ilişki, ikili düzenli zaferler için rekabet ederken daha da gerginleşti.

Norris, Temmuz ayındaki Macaristan Grand Prix'sinde McLaren takımının emirlerine bir süre karşı gelmiş, ancak sonunda takımın Piastri ile pozisyonlarını değiştirmesi yönündeki taleplerine uymuştu.

Piastri, geçtiğimiz hafta sonu İtalya Grand Prix'sinin başında Norris'i dışarıdan agresif bir şekilde geçmişti.

Bu hareket, McLaren'in Norris ve Piastri'nin temas etmedikleri sürece yarışmakta serbest oldukları 'papaya kuralları' çerçevesinde değerlendirildi.

Takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın önümüzdeki hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinden itibaren bu kuralları yeniden değerlendirebileceğini ima etti ve medyaya takımın gerek duyduğu takdirde Pilotlar Şampiyonası'nı garantilemek için bazı kararlar alabileceğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid and Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid collide on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images