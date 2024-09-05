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Formula 1 İtalya GP

Pinkham, Piastri-Norris ikilisini Rosberg-Hamilton'a benzetti

Sky F1'den Natalie Pinkham, Oscar Piastri ve Lando Norris arasındaki takım içi mücadeleyi Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın takım arkadaşlığına benzetti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren MCL38 battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38 battles with Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Rosberg 2016 yılında Dünya Şampiyonu olduktan beş gün sonra emekli oldu.

Alman pilotun başarısı, 2014/2015 sezonunda Mercedes takım arkadaşına karşı aldığı iki ağır yenilginin ardından geldi. Hamilton, F1'in V6-hibrit döneminin ilk iki sezonunda Rosberg'in 11 yarış zaferine karşılık 21 yarış zaferi elde etti.

Şu anda McLaren'de yeni bir takımlar arası rekabet yaşanıyor gibi görünüyor; Lando Norris ve Oscar Piastri arasındaki ilişki, ikili düzenli zaferler için rekabet ederken daha da gerginleşti.

Norris, Temmuz ayındaki Macaristan Grand Prix'sinde McLaren takımının emirlerine bir süre karşı gelmiş, ancak sonunda takımın Piastri ile pozisyonlarını değiştirmesi yönündeki taleplerine uymuştu.

Piastri, geçtiğimiz hafta sonu İtalya Grand Prix'sinin başında Norris'i dışarıdan agresif bir şekilde geçmişti.

Bu hareket, McLaren'in Norris ve Piastri'nin temas etmedikleri sürece yarışmakta serbest oldukları 'papaya kuralları' çerçevesinde değerlendirildi.

Takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın önümüzdeki hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinden itibaren bu kuralları yeniden değerlendirebileceğini ima etti ve medyaya takımın gerek duyduğu takdirde Pilotlar Şampiyonası'nı garantilemek için bazı kararlar alabileceğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid and Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid collide on the opening lap

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid and Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid collide on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sky F1 podcast'ine katılan Rosberg, Piastri ve Norris ile ilgili şunları söylemişti: "Oscar harika bir sürüş sergiliyor, bu yüzden yarış galibiyetleri için her fırsatı hak ediyor."

"Ayrıca, matematiksel olarak hâlâ Dünya Şampiyonu olabileceğini de unutmamalıyız. Lando'nun o kadar da gerisinde değil."

"Bu yüzden Oscar'dan yarış galibiyetlerini kaybetmesinin istenmesi adil değil."

Pinkham, Rosberg'in Mercedes'te Hamilton ile yaşadığı mücadeleye atıfta bulunarak, "Kesinlikle."

"Takım arkadaşınızın potansiyel olarak sizin de kazanabileceğinizi bildiğiniz bir araçla şampiyon olduğunu görmek istemezsiniz. Bu en kötüsü olmalı." dedi.

Rosberg ise, "Evet Natalie, bu en kötüsü. Bu söylediğin gerçekten çok kötüydü Natalie." şeklinde yanıt verdi.

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Zeynep Taş
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