Pinkham: "Horner, pilotlarını idare etmekte zorlanacak"

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Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Perez, yarışa pole pozisyonundan başladı. Takım arkadaşı Verstappen ise tüm hafta sonu en hızlı isim olmasına rağmen yarışa 15. sıradan başladı. Hollandalı pilot, tahrik mili sorunu sebebiyle Q2'de zaman turu atamadı ancak Pazar günü 15. sıradan 2. sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak takım arkadaşının arkasına geldiğinde onun 4.2 saniye gerisinde kaldı. Yarış mühendisi Hugh Bird'ün Perez'e hedef tur zamanının 33.0 olduğunu söylediğinde Perez, Verstappen'in de 'aynı şeyi yapıp yapmadığını' sordu. Kendisine Verstappen'in 1:32.6'larda tur attığı söylendiğinde Perez yarış mühendisine, "Peki neden bana 33.0 diyorsunuz?" diye sordu.

Verstappen, yarışın son turunda en hızlı tur puanını takım arkadaşından aldı. Yarışı kazanan Perez, yarış sonrası medyaya konuştuğunda kendisine, takım arkadaşına kıyasla 'farklı bilgiler' verildiğini düşündüğü için Red Bull'un iletişimini gözden geçirmesini istedi.

Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, Perez'in endişesinin anlaşılabileceğini söylüyor.

Croft, "Checo'nun o an yaşadığı endişeyi anlayabilirsiniz; mükemmel bir hafta sonu geçirdi ama bir aşamada takım arkadaşının bundan mümkün olduğunca fazla yararlanmak için bazı planlar yapacağını biliyor."

"Çünkü Max böyle yapar, aslında her yarış pilotu bunu yapar."

"Max son turda en hızlı turu atabileceğinin ve Checo'nun buna karşılık veremeyeceğinin farkındaydı."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Her şeyini bunun için saklamıştı çünkü dört tur kala takım arkadaşını yakalamanın mümkün olmayacağını biliyordu."

"Yarışta biraz şanslıydı. Güvenlik Aracı ona yardımcı oldu çünkü o aşamada henüz pite girmemişti. Zaten geriden başlayıp yükselmek için şansa ihtiyacınız vardır."

"Red Bull'un trafikte idare etmesi zor bir araç olduğunu ve zaman zaman biraz önden kayma yaşayacağını fark ettiğinde harika bir sürüş sergiledi."

En hızlı tur puanıyla birlikte Verstappen, Pilotlar Şampiyonası'nda Perez'in bir puan önünde yer alıyor.

Pinkham, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın pilotlarını yönetmekte zorlanacağını düşünüyor.

Sky Sports F1 podcast'inde Pinkham, "Eğer Max sorun yaşayıp 15. sıradan başlamasaydı, yarışı kazanabilirdi."

"Ancak Christian'ın bu yıl bu ikisini yönetmek için çok çalışacağını düşünüyorum." dedi.

İlk iki yarışın ardından Dünya Şampiyonluğu mücadelesi Verstappen ve Perez arasında geçecek gibi görünüyor. Yine de Croft, önümüzdeki yarışlara başka bir takımın dahil olması durumunda Perez'in Verstappen'e yardım edeceğini düşünmüyor.

Croft, "Ortada başka bir anlaşma olmadığı sürece, Sergio'nun Red Bull'un istediği şekilde takım arkadaşına yardım etmeye başlamasının ne anlamı var?" diye sordu.

Perez'in mevcut Red Bull anlaşması 2024 sezonunun sonunda sona erecek.