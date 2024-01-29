Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Pinkham: "Ferrari'yi tekrar önde görmek isterim"

Sky F1 sunucusu Natalie Pinkham, sürücü kadrosunun yeteneği göz önüne alındığında Ferrari'nin sürekli kazanma mücadelesinin "iç karartıcı" olduğunu söyledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, sprays the victory Champagne

Charles Leclerc kısa süre önce kendisini önümüzdeki birkaç sezon boyunca Ferrari'de tutacak bir sözleşmeye imza atarken, Carlos Sainz Singapur Grand Prix'sinde podyumun en üst basamağına çıkarak 2023 sezonunda Red Bull dışında bir yarış kazanan tek sürücü oldu.

Ferrari, Markalar Şampiyonasında Mercedes tarafından geride bırakıldı. Ancak Ferrari'nin sermayesi her zaman zaferlerden ziyade unvanlar olmuştur. 2008'deki Markalar Şampiyonası tacı, Maranello'ya bir sezonun sonunda şampiyonluk kupasının döndüğü son sezon oldu.

2024'te Ferrari'den ne görmeyi umduğuna ilişkin görüşlerini açıklayan Sky sunucusu Pinkham, pilot ikilisinin kalitesinin arkalarındaki ekip tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sainz'ın Singapur'da elde ettiği galibiyetin takım için sezonun 'küçük bir ışık parıltısı' olduğuna inanan Pinkham, daha güçlü bir Ferrari'nin sporun bütünü için daha iyi bir gösteri sunacağına inanıyor.

Pinkham, Birmingham'daki Autosport International'da sahnedeyken Ferrari ile ilgili bir hayran sorusuna yanıt olarak, "Bence bu iç karartıcı, çünkü orada iki harika pilotları var."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, receives his Pirelli Pole Position Award from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, receives his Pirelli Pole Position Award from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

"Charles'ın bir şampiyonluk kazandığını görmeyi çok isterim. Daha fazla yarış kazandığını görmeyi çok isterim. Genelde tek turluk bir performansı ön plana çıktı. Bundan kimsenin şüphesi olduğuna inanmıyorum."

"Tek bir turda bir araya gelebiliyorlar ama sonra bunu yarış mesafesi boyunca strateji ile yürütebiliyorlar mı? Bu onların düşüş yaşadığı konu gibi görünüyor. Ben bunun cevabını bilmiyorum ve onların da bildiğini sanmıyorum."

"Carlos'la röportaj yaparken ve 'Bu aracı daha iyi anlıyor musun' diye sorarken kendimi oldukça umutsuz hissettiğimi hatırlıyorum. Neden bazı yerlerde çalışıp diğerlerinde çalışmadığını bilmiyorlardı."

"Singapur'da kazandığını görmek harika. Bence bu onlar için bir ışık parıltısı, bir can simidiydi. Bu kadar zorlu ve potansiyel olarak tehlikelerle dolu bir pistte bunu başarabildiklerini görmek ilginç."

"Ancak her şey Red Bull'un istediği gibi gitmediğinde bundan faydalanmak için orada olabilirlerse o zaman iyi iş çıkarırlar. Ancak bence güçlü bir Ferrari spor için harika, bu yüzden onları tekrar önde görmek isterim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Gallagher: "Drive to Survive, 10 takıma da yeni hayranlar kazandırdı"

Gallagher: "Drive to Survive, 10 takıma da yeni hayranlar kazandırdı"

Formula 1

Gallagher: "Drive to Survive, 10 takıma da yeni hayranlar kazandırdı" Gallagher: "Drive to Survive, 10 takıma da yeni hayranlar kazandırdı"

Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

Formula 1

Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10" Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"

Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Formula 1

Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı Vowles, Wiliams'ta ileriye dönük adımın ne zaman atılacağını açıkladı

Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Formula 1

Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı

Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Formula 1

Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor? Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

Formula 1

Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

Son Haberler

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

F1 Formula 1

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

F1 Formula 1

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

F1 Formula 1

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı" Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

SBK World Superbike
Portimao Ocak testi

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı! WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol