Pinkham: "Ferrari'yi tekrar önde görmek isterim"

Charles Leclerc kısa süre önce kendisini önümüzdeki birkaç sezon boyunca Ferrari'de tutacak bir sözleşmeye imza atarken, Carlos Sainz Singapur Grand Prix'sinde podyumun en üst basamağına çıkarak 2023 sezonunda Red Bull dışında bir yarış kazanan tek sürücü oldu.

Ferrari, Markalar Şampiyonasında Mercedes tarafından geride bırakıldı. Ancak Ferrari'nin sermayesi her zaman zaferlerden ziyade unvanlar olmuştur. 2008'deki Markalar Şampiyonası tacı, Maranello'ya bir sezonun sonunda şampiyonluk kupasının döndüğü son sezon oldu.

2024'te Ferrari'den ne görmeyi umduğuna ilişkin görüşlerini açıklayan Sky sunucusu Pinkham, pilot ikilisinin kalitesinin arkalarındaki ekip tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sainz'ın Singapur'da elde ettiği galibiyetin takım için sezonun 'küçük bir ışık parıltısı' olduğuna inanan Pinkham, daha güçlü bir Ferrari'nin sporun bütünü için daha iyi bir gösteri sunacağına inanıyor.

Pinkham, Birmingham'daki Autosport International'da sahnedeyken Ferrari ile ilgili bir hayran sorusuna yanıt olarak, "Bence bu iç karartıcı, çünkü orada iki harika pilotları var."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, receives his Pirelli Pole Position Award from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

"Charles'ın bir şampiyonluk kazandığını görmeyi çok isterim. Daha fazla yarış kazandığını görmeyi çok isterim. Genelde tek turluk bir performansı ön plana çıktı. Bundan kimsenin şüphesi olduğuna inanmıyorum."

"Tek bir turda bir araya gelebiliyorlar ama sonra bunu yarış mesafesi boyunca strateji ile yürütebiliyorlar mı? Bu onların düşüş yaşadığı konu gibi görünüyor. Ben bunun cevabını bilmiyorum ve onların da bildiğini sanmıyorum."

"Carlos'la röportaj yaparken ve 'Bu aracı daha iyi anlıyor musun' diye sorarken kendimi oldukça umutsuz hissettiğimi hatırlıyorum. Neden bazı yerlerde çalışıp diğerlerinde çalışmadığını bilmiyorlardı."

"Singapur'da kazandığını görmek harika. Bence bu onlar için bir ışık parıltısı, bir can simidiydi. Bu kadar zorlu ve potansiyel olarak tehlikelerle dolu bir pistte bunu başarabildiklerini görmek ilginç."

"Ancak her şey Red Bull'un istediği gibi gitmediğinde bundan faydalanmak için orada olabilirlerse o zaman iyi iş çıkarırlar. Ancak bence güçlü bir Ferrari spor için harika, bu yüzden onları tekrar önde görmek isterim." dedi.