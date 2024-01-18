Pinkham: "Bence Hamilton 50 yaşına kadar gridde olacak!"

Formula 1'in baskın gücü olarak uzun bir dönem geçiren Hamilton, Mercedes'in 2014-2021 yılları arasında art arda sekiz şampiyonluk serisi sırasında altı Dünya Şampiyonluğu elde etti, ancak 2022 yer etkisi düzenlemelerinden beri şampiyonluk mücadelesinden uzakta yer alıyor.

Bu esnada Red Bull, 2023'te Max Verstappen ve Sergio Perez ile 22 yarışın 21'ini kazandı.

Hamilton, şu anda Michael Schumacher ile paylaştığı yedi şampiyonluk rekorunun ardından sekizinci şampiyonluğu bekliyor. Ancak 39 yaşında olan Britanyalı pilot, kariyerinin sonuna başlangıçtan daha yakın olduğunu biliyor. Yoksa öyle mi?

Autosport International etkinliğinde konuşan Pinkham, bu konuda "Bence 50 yaşına kadar gridde olacak." diye şaka yaptı.

Ancak Pinkham'a daha ciddi bir soru olarak Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğu kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yeni F1 düzenlemeleri yürürlüğe girdiğinde Red Bull, Mercedes ve Ferrari çok farklı yollar izledi, ancak Bahreyn'deki 2023 sezon açılışından sonra Mercedes, benzersiz 'zero-pod konseptine' bağlı kalarak hata yaptıklarını anladı.

Mercedes, 2024 için 'daha geleneksel' bir W15 tasarlıyor, ancak Pinkham Mercedes'in şampiyonluk için tekrar gerçekçi bir şansa sahip olmak için 2026'da bir sonraki düzenlemelere ihtiyaç duyacağını düşünüyor.

Pinkham Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kazanmasıyla ilgili olarak, "Umarım bu gerçekleşir."

"Sorun şu ki, Mercedes'in konseptinin yönünü değiştirme konusunda biraz geri planda kaldığını düşünüyorum."

"Ve tekrar ön plana çıkmaları için belki de bir yönetmelik değişikliği gerekiyor."

"'Kilometrelerce uzaktaydılar' diyoruz, ama [Hamilton] yine de şampiyonayı üçüncü bitirdi ve Mercedes ikinci bitirdi; yani o kadar da uzak değiller. Ama 2023'te galibiyet için mücadele edecek gibi görünmüyorlardı." dedi.