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Formula 1

Pinkham: "Bearman, Haas'a gidebilir"

Ollie Bearman'ın gelecek sezon Ferrari yerine Haas'ta tam zamanlı yarış koltuğuna oturmasının daha uygun olacağı tartışılıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team

Mark Sutton / Motorsport Images

Genç Britanyalı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz'in yerine geçerek etkileyici bir performans gösterdi.

Ancak gelecek yıl Ferrari'de Charles Leclerc'in yanında Lewis Hamilton'ın yer alacağı düşünüldüğünde, Bearman için tek olasılık başka bir takımda yer almak olacak.

Bearman'ın 2025 yılında tam zamanlı bir F1 pilotu olup olmayacağı sorusuna L'Equipe gazetecisi Fred Ferret, "Elbette." yanıtını verdi.

Natalie Pinkham da onunla aynı fikirde olduğunu dile getirerek, "Fred'e katılıyorum. Gridde onun için bir yer olmalı."

"En bariz yer Haas'ta olabilir. Zaten orada çok popüler olduğuna inanıyorum."

"Onlar Ferrari'nin 'kardeş takımı' ve ortaklıklarını etkili bir şekilde kullanmış olurlar." dedi.

Ferret yanıtladı: "Katılıyorum. Haas geçen yıl yaptığı ilk antrenman seansından ve o hafta sonundaki etkileyici performansından memnundu."

Ferret'e, Ferrari'nin Bearman'ın potansiyelini gördükten sonra Hamilton ve Leclerc'ten oluşan kadrosundan pişman olup olmayacağı soruldu.

Ferret, "Bir saniye bile olmazlar."

"Bu Ollie'ye kabalık etmek değil, ama Hamilton'a sahip olduğunuzda başka bir şey düşünmezsiniz."

"Bearman her zaman plandaydı. Carlos'un ilk probleminden bu yana Fred Vasseur, Bearman'ı Suudi Arabistan'a götürmek zorunda kalabileceğinin farkındaydı."

"Genç bir sürücü için en iyisi çok fazla ışık altında kalmamaktır. Bearman için Haas gibi küçük bir takıma gidip bir şeyler öğrenmek en iyisi." dedi.

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Önceki haber Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

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