Pilotların mektubu, 2022 F1 kurallarının şekillenmesine nasıl yardımcı oldu?

Haberi dinle

En son nesil zemin etkili araçların arkasındaki motivasyon, yarışların daha iyi hale getirilmesiydi. F1'in patronları, yeni araçlarla birlikte heyecan dolu mücadelelerin olmasını, bunun seyirci sayısını daha fazla arttırmasını umuyorlar.

Ancak değişikliğin temelinde daha da önemli bir şey var: Sporu F1 pilotlarının kendisi için dd aha heyecan verici hale getirmek.

Taraftarlar kadar pilotların kendileri de geçiş yapmanın çok zor olduğu araçlarla yarışmayı hiç sevmediler.

Aslında F1'in patronlarını büyük değişiklik öncesinde ikna eden şey, pilotların kendileri için değişikliği zorlamasıydı.

Her şey, 2017'de Liberty Media'nın F1'i satın almasının ardından Alex Wurz liderliğinde Grand Prix Pilotlar Birliği'nin (GPDA) gönderdiği mektupla başladı.

O mektupta Wurz, F1'in zamanından beri gelen aerodinamik felsefesinin yakın yarışların esas düşmanı olduğunu ve sporun parlamak istiyorsa, özellikle bu sorunu çözmesi gerektiğini vurguladı.

Bu hafta o dönemi değerlendiren Wurz, "Biz (GPDA olarak) yeni sahiplere sunulmak üzere bir belge üzerinde çalıştık ve bu, Ross [Brawn] ile Pat'in [Symonds] Liberty'ye katılmasıyla mükemmel bir şekilde denk geldi."

"Değişimi başlatmak ve desteklemek için bir şansımız olduğunu biliyorduk. Bu yüzden aerodinamik kuralları değiştirme amacıyla bir çalışma talep etmek için mektubumuzu Liberty'ye, takımlara ve FIA'ya gönderdik."

"Onlardan ön kanattaki hava akış hassasiyetinin ana konseptini terk etmelerini ve pilotların birbirlerini yakından takip etmelerine yardımcı olacak daha sağlam bir aerodinamik platforma geçmelerini istedik." dedi.

Uzun süredir teknik nitelikleri ve motor sporları konusundaki analitik görüşleri ile tanınan Wurz, F1'in daha iyi yarışlar için doğru yolu seçmesine yardımcı olmak için bilimsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu biliyordu.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Alex Wurz Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Wurz, "Bir yarış aracının arkasındaki hava türbülanslı olur. Bu, takip eden aracın yol tutuşunu ve hızlı sürme kapasitesini kaybetmesine neden oluyor."

"Bu yüzden aerodinamik, onlarca yıldır pistte geçiş yapmanın ve mücadele etmenin düşmanı oldu."

"Yıllar boyunca spor, çözümler bulmaya çalıştı. Ancak bunlar, sistematik olarak geliştirilmiş yeni konseptler değil, yalnızca hızlı düzeltmeler şeklindeydi."

"Sürücülerin mektubu bilimsel bir çalışma değildi ancak F1'in spora yardım etme arayışında kendine güvenmesine yardımcı olmak için açık ve güçlü bir zorlama ve talepti."

"Bu nedenle yeni kuralların; takımların kendi performans odağından ayrılmasını sağladığına, orta ve uzun vadeli hedefler üzerinde uyumlu hale gelen ve ortaklaşa çalışan dört kilit paydaş gücün (F1, FIA, takımlar ve GPDA) harika bir örnek oluşturduğuna inanıyorum."

"Ancak, yeni kuralların çok iyi bir yön olduğundan emin olsam da, şu anda ne bekleyebileceğimiz ve ne bekleyemeyeceğimiz konusunda da gerçekçi olmalıyız." dedi.

Bu son yorum önemli çünkü Wurz, 2022 kurallarının ilk yarıştan itibaren işe yaramasını beklemenin gerçekçi olmadığını kabul ediyor.

Wurz, yeni kuralların başlangıcında muhtemelen takımlar arasında bir ayrışma olacağını ancak zamanla bu ayrışmanın ortadan kalkacağını ve kuralların bekleneni vereceğini düşünüyor.

Wurz ayrıca, pilotların ne kadar iyi olduklarını bildiği için geçişlerin her şeye rağmen çok kolay olmayacağını belirtti.

Wurz, "En iyi pilotlar birbirleriyle yarıştıklarında ve çok az hata yaptıklarında ve ayrıca araç performansı çok eşit olduğunda, geçiş yapmak elbette zor olur."

"Umarım kimse yarış başına yüzlerce geçiş görmeyi beklemiyordur. Ancak uzun vadede daha kompakt bir grid ve daha doğal yarışlar izleyeceğiz."

"Geçiş yapmak her zaman bir beceri ve cesaret işi olacaktır. Bu yüzden hepimiz tek bir doğal geçişi, ondan veya daha fazla sayıda DRS'li geçişten daha fazla seviyoruz..."

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

"Ancak başlangıçta gridin, yeni kuralların olağan bir etkisi olarak, tur süreleri açısından daha uzak olacağını düşünüyorum. Bir takım kaçınılmaz olarak yeni bir kural setine diğerlerinden daha hızlı alışacaktır."

"Yine de 2022'de daha geniş bir grid görsek bile, yeni kural setinin daha iyi bir F1 geleceği için anahtar olduğundan eminim."

"Tüm takımlar kurallara alıştıktan sonra, çok daha kompakt bir grid ve çok daha yakın yarışlar elde etmeliyiz. Dolayısıyla, gerçekçi ve sabırlı kalırsak yeni kuralların heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Wurz, gridin daha yakın ve yarışların daha iyi olması halinde pilotlar için daha heyecan verici bir dönem olması haricinde, istenmeyen ya da tahmin edilemeyen başka faydaların da olacağını düşünüyor.

Wurz, "Tüm grid birbirine daha yakınsa, genel stratejiyi öngörmek çok daha zor olacak."

"Önceden en iyi takımlar, 15-20 turdan sonra üstün performansları nedeniyle güvenli bir pit stop aralığına sahip olduklarını biliyorlardı."

"Şimdi ise bu pencere hiç açılmazsa, strateji planlaması birdenbire çok daha karmaşık ve öngörülemez olacaktır. Bunun hoş bir yan etki olduğunu söyleyebiliriz."

"Ve tüm bunlar, pilotların her zaman zorladığı kilit noktaya uyuyor: F1'in üretilmiş bir gösteri değil, bir spor olmasını sağlamalıyız.

"Griddeki takımlar birbirine ne kadar yakınsa, F1 de o kadar heyecanlı olur. Takımların ve pilotların sosyal medya paylaşımları, alternatif medya çıktıları ve önceki on yılların aksine pilotların yıldız olmasına izin verilmesinin ardından sporun popülaritesinde muhteşem bir büyüme gördük." dedi.

Artık tüm gözler 2022'de pist üstünde ne kadar başarılı olunduğunu görmeye çevrildi.