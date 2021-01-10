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Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

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Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 sezonu öncesinde tüm pilotların kullanacağı numaralar belli olmuş durumda.

Uzun zamandır tüm pilotlar, Formula 1'de yarışmak istedikleri numaraları kendileri seçiyorlar ve F1'de yarıştıkları süre zarfında hep aynı numarayı kullanıyorlar.

2021 sezonu öncesinde F1'e dönen veya sporda ilk kez yarışacak bazı isimler var. Bu isimler yeni sezon için numaralarını belirlediler.

Buna göre 2020 Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher, 4 ve 7 numaralarının alınmasından ötürü 47 numara ile yarışacak. Schumacher, bunun hem bu iki numaranın birleşimi olduğunu, hem de ailesindeki kişilerin doğum günlerinin toplamına denk geldiğini söyledi.

Yuki Tsunoda, 22 numara ile yarışmayı seçti. Japon sürücünün kullanacağı bu numara, daha önce Jenson Button tarafından kullanılıyordu.

Nikita Mazepin ise daha önce Marcus Ericsson tarafından kullanılan 9 numara ile mücadele edecek.

F1'e geri dönen Fernando Alonso'nun numarasında değişiklik olmadı. Alonso, F1'den ayrılırken kullandığı numara olan #14 ile yarışacak.

Öte yandan Lewis Hamilton, şampiyon pilotlara sunulan #1 ile yarışma fırsatını 2021 yılında da kullanmayacak. İngiliz pilot, her zamanki gibi #44 ile yarışacak.

Pilot numaraları:

Numara Sürücü Takım
3 Daniel Ricciardo McLaren
4 Lando Norris McLaren
5 Sebastian Vettel Aston Martin
6 Nicholas Latifi Williams
7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo
9 * Nikita Mazepin Haas F1
10 Pierre Gasly AlphaTauri
11 Sergio Perez Red Bull
14** Fernando Alonso Alpine
16 Charles Leclerc Ferrari
18 Lance Stroll Aston Martin
22 * Yuki Tsunoda AlphaTauri
31 Esteban Ocon Alpine
33 Max Verstappen Red Bull
44 *** Lewis Hamilton Mercedes
47 * Mick Schumacher Haas F1
55 Carlos Sainz Ferrari
63 George Russell Williams
77 Valtteri Bottas Mercedes
99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo

* İlk kez F1'de yarışacak.

** F1'e geri dönecek.

*** Henüz kontrat yenilemedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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