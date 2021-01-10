Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Uzun zamandır tüm pilotlar, Formula 1'de yarışmak istedikleri numaraları kendileri seçiyorlar ve F1'de yarıştıkları süre zarfında hep aynı numarayı kullanıyorlar.

2021 sezonu öncesinde F1'e dönen veya sporda ilk kez yarışacak bazı isimler var. Bu isimler yeni sezon için numaralarını belirlediler.

Buna göre 2020 Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher, 4 ve 7 numaralarının alınmasından ötürü 47 numara ile yarışacak. Schumacher, bunun hem bu iki numaranın birleşimi olduğunu, hem de ailesindeki kişilerin doğum günlerinin toplamına denk geldiğini söyledi.

Yuki Tsunoda, 22 numara ile yarışmayı seçti. Japon sürücünün kullanacağı bu numara, daha önce Jenson Button tarafından kullanılıyordu.

Nikita Mazepin ise daha önce Marcus Ericsson tarafından kullanılan 9 numara ile mücadele edecek.

F1'e geri dönen Fernando Alonso'nun numarasında değişiklik olmadı. Alonso, F1'den ayrılırken kullandığı numara olan #14 ile yarışacak.

Öte yandan Lewis Hamilton, şampiyon pilotlara sunulan #1 ile yarışma fırsatını 2021 yılında da kullanmayacak. İngiliz pilot, her zamanki gibi #44 ile yarışacak.

Pilot numaraları: