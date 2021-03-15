Pilotlar, yeni CEO Domenicali ile ilk toplantıdan memnun ayrıldı

Eski CEO Chase Carey'nin görevini bırakmasının ardından 2021 itibariyle F1'in başına Ferrari'nin eski takım patronlarından Stefano Domenicali getirildi.

Domenicali, F1'deki görevini almadan önce Lamborghini'nin CEO'luğunu yapıyordu.

Domenicali görevine 2021 itibariyle başlasa da kış döneminde olduğu için pilotlarla henüz bir araya gelememişti. Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testler sayesinde Domenicali, pilotlarla ilk toplantısını yaptı.

Red Bull Racing pilotu Sergio Perez, "Stefano ve Ross ile biraz zaman geçirmek ve sporu nasıl geliştirebileceğimiz konusunda onlarla düşüncelerimizi paylaşmak güzeldi. Açıkçası sporu çok iyi biliyoruz çünkü bizler pilotlarız. Bu yüzden onlarla düşüncelerimizi paylaştık. Bu tür şeylere daha çok dahil olmamızı istiyorlar, bu açıdan çok iyi bir toplantı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, "Stefano'nun gelir gelmez doğrudan bir toplantı talep etmesi çok olumlu bir haberdi. Bu, her şeyin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Bir lider olarak onun büyük bir hayranıyım. Ona çok fazla saygı duyuyorum."

"Ve o toplantılarda her ne olursa, herkesin iyiliği için onların özel kalması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu açıdan toplantı hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey yok çünkü konuştuklarımız çok özeldi." dedi.

Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi yarışlarda sprint yarışlarının yapılması. AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, toplantıda bu konunun da görüşüldüğünü söyledi.

Gasly, "Evet, bu konu görüşüldü. Bunu herkese açıklamak istemiyorum. Bu toplantıları, sporu hep birlikte ileri taşıyıp taşıyamayacağımızı görmek için yapıyoruz. Herkes ve tüm taraftarlar için gösteriyi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Ana hedefimiz yarışları iyileştirmek."

"Tüm pilotlar araç performanslarının birbirlerine daha yakın olması ve gösterinin iyileşmesi konusunda birleşmiş durumda. F1 bu sene sprint yarışı yapma ve bu planın evde televizyondan izleyen ya da piste gelen insanlar için sporu daha eğlenceli yapıp yapmadığını görme konusunda istekli. Bu açıdan ilginç olacak. Bazı yarışlarda bunu deneyeceğiz." dedi.