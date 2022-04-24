Pilotlar, yeni araçların Imola'da geçiş sayısını arttırmasından memnun

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Sprint yarışında altı sıra yükselerek günü dördüncü tamamlayan Carlos Sainz, geçiş yapmanın "oldukça kolay" olduğunu söyledi.

Sainz, "Şunu söylemeliyim ki yeni araçlar geçiş yapmayı kolaylaştırmak konusunda büyük bir fark yaratıyor. Bir diğer başarılı sınav daha geride kaldı, artık Formula 1'i araçlarda yaptıkları değişiklikler için öveceğim." dedi.

Bir diğer yükseliş gerçekleştiren pilot olan Sergio Perez ise yeni araçlar sayesinde rakipleri "daha yakından takip edebildiklerini" söyledi.

Perez "Bence eski nesil otomobillerde rakipleri takip edemezdiniz, ayrıca ideal lastik derecesine ve deltaya ulaşmak çok uzun zaman alıyordu, bu yüzden hiçbir şey yapamıyorduk." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Altıncı sırada yer alan Daniel Ricciardo da geçiş yapmayı beklediğinden daha kolay bulanlardandı.

Ricciardo, “Muhtemelen düşündüğümden daha fazla geçiş oldu. Bu normalde Imola koşulları açısından zor bir şey." dedi.

Bazı hamleleri gerçekleştirmenin potansiyel olarak çok kolay olduğunu kabul etmesine rağmen Ricciardo, "Beğenmediğimi söyleyemem."

"Araç işleri kolaylaştırdığında geçiş yapmak tamam, geçişlerin frenlemede olması daha da güzel. Ama en azından bazı geçişler oldu."

"Bence doğal olarak araçlar daha hızlı. DRS olsun ya da olmasın, hala bir şekilde geçiş yapabilmek için yeterince hızlı olabiliyoruz."

"Yani genel olarak yarıştan memnun olduğumu düşünüyorum. Biraz daha fazla geçiş yapmak ve yakından takip edebilme imkanına sahip olmak genellikle iyi, bu yüzden bulunduğum yerden memnunum." dedi.

Ancak Fernando Alonso gibi bazı sürücüler yalnızca yerleri kaybettiklerini ve daha hızlı araçları savunmanın imkansız olduğunu söyledi.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris de bu görüşe katıldı ve, "Sadece geçildim, kimseyi geçemedim." dedi.