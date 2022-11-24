Pilotlar, Yas Marina'da geçiş yapmanın halen zor olduğunu düşünüyor
Bazı pilotlar, pistte yapılan çalışmalara ve yavaş virajların kaldırılmasına rağmen Abu Dhabi'de geçiş yapmanın halen çok zor olduğunu söylüyor.
2021 Abu Dhabi GP'si için birçok kısmı revize edilen Yas Marina pistindeki en önemli değişiklikler; ikinci sektördeki uzun düzlük öncesi şikanın kaldırılması ve 11-14. virajların kaldırılıp uzun bir viraj eklenmesi olmuştu.
Değişiklikler, geçiş sayısını arttırması umulan 2022 kurallarıyla birlikte pisti de geçişe daha elverişli hale getirmeyi amaçlıyordu. Sadece sayı açısından bakılırsak bu hedefe ulaşıldığını söyleyebiliriz, nitekim geçiş sayısı bir sene içinde 20'den 53'e yükselmiş vaziyette!
Bununla birlikte bazı pilotlara göre halen pistin son bölümü nedeniyle geçiş yapmak bir hayli zor.
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas "Geçişin zor olmasının büyük bir kısmı son sektörden kaynaklanıyor. Bu sektördeki tüm değişikliklere rağmen öndeki araca yakın kalabilmek ve bir saniyelik sınır içinde kalabilmek hiç kolay değil."
"Geçişlerin zor olmasının bir diğer sebebi de lastik ömürleri" dedi.
Bottas'a katılan Williams "Özellikle dokuzuncu viraj çok hızlı, viraja girerken fren yapmak zorunda kalıyoruz, bu nedenle viraja yaklaşık 10 metre kala herhangi bir geçiş fırsatımız olmuyor. Dolayısıyla dokuzuncu virajın bir sorun olduğunu düşünüyorum."
Bunun dışında lastiklerle de mücadele ediyoruz. Yeni araçlarla önümüzdekileri daha iyi takip ediyoruz, lastikler ise aşırı ısınıyor. Bu da ayrı bir ikileme sebep oluyor."
"Üçüncü sektörde, başka bir aracı takip ederken çok fazla yere basma gücü kaybediyorsunuz. Bir ya da iki tur içinde bir aracı yakalayıp geçemezseniz, arkalarında sıkışıp kalıyorsunuz." dedi.
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