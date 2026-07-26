Pilotlar tepki gösterdi: Hungaroring'deki yeni asfalt endişe yaratıyor

Hungaroring’in 40. yılına özel yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında pistin yaklaşık üçte birine dökülen yeni asfalt, sıralama turlarının ardından pilotların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Cuma günkü antrenmanlardan itibaren şikayetlerini dile getiren pilotlar, cuma gecesi yapılan "taşlama ve düzeltme" çalışmalarının da yetersiz kaldığını vurguladı.

Özellikle 1. Viraj'da eski ve yeni asfaltın birleşim noktasında oluşan devasa kasis ve 13. virajda asfaltın ufalanmaya başlaması, pazar günkü start anı öncesinde güvenlik ve tutarsızlık endişelerini tepe noktaya çıkardı.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Lando Norris, değişken zemin tutuşunun tur atmayı son derece zorlaştırdığını söyledi: "Dürüst olmak gerekirse burada temiz bir tur çıkarmak gerçekten çok zor.”

“Yeni asfalt bazı yerlerde harika yol tutuşu sağlarken bazı yerlerde tam tersi. Belli virajlara girerken durum adeta bir piyangoya dönüşüyor."

Gece yapılan düzeltme çalışmalarının "Formula 1 standartlarında olmadığını" belirten Williams pilotu Carlos Sainz, pist yönetimine çağrıda bulundu: "Cuma gecesi yapılan taşlama işleri durumu biraz olsun iyileştirdi ama F1 standartlarına ulaştığını söyleyemem. Pist yönetimi de bu durum karşısında şaşırdıklarını kabul etti.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Benim onlara diyeceğim şu: 2016'da bu pist tümüyle yenilendiğinde Silverstone veya Cidde kalitesinde, harika bir asfalt dökülmüştü.”

“1. ve 2. viraja son birkaç ay önce attıkları asfalt kesinlikle aynı kalitede değil. 2016'daki malzemeyle şimdiki arasındaki farkı incelemeleri gerekiyor."

Pist hakkında aynı şekilde endişelerini dile getiren Haas pilotu Ollie Bearman ise daha sert eleştiriler yaptı: "Açıkçası yetkililer berbat bir iş çıkarmışlar, hepimiz bu konuda hemfikiriz. Dürüst olmak gerekirse eski haliyle bıraksalar çok daha iyiydi.”

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Şimdi 1. virajda ve 13. virajda devasa bir kasis var. Bugünkü start anında orada ilginç şeyler yaşanabilir. Üstelik asfalt ufalanıyor, yol tutuşu berbat."

George Russell, "Pistin üçte birini yeniden asfaltladılar ve maalesef gerçekten çok kötü bir iş çıkardılar." ifadelerini kullanırken Audi’den Bortoleto, "Açıkçası zemin gerçekten çok kötü durumda. Hepimiz böyle düşünüyoruz." dedi.