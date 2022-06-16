Pilotlar, sıralama turlarında bayraklara sebep olan isimlere ceza verilmesini destekliyorlar

Haberi dinle

Bazı pilotlar, son haftalarda yaşanan olayların ardından, sıralama turlarında sarı veya kırmızı bayraklara sebep olan isimlere ceza verilmesini ciddi şekilde dile getirmeye başladılar.

Güncel bir örnek olarak, Azerbaycan GP sıralama turlarında Fernando Alonso ve Alex Albon arasında yaşananlardan söz edebiliriz. Alonso'nun 15. virajda hata yapıp sarı bayraklara sebep olmasının ardından -aralarında Albon'un da bulunduğu- birçok isim turlarını geliştiremedi ve Q2'ye çıkma şansları son buldu. Elenmesinin ardından çok sinirli olduğu görülen Albon, Alonso'nun ceza alması gerektiğini söyledi.

IndyCar, sıralama turlarında bu tür cezaları uygulayan serilerden biri; bayrağa sebebiyet veren sürücülerin turları siliniyor ve aynı seansta ikinci kez aynı olayın yaşanması da seanstan diskalifiye ile sonuçlanıyor.

Alonso bu fikri destekleyen pilotlardan birisiydi ancak çifte dünya şampiyonu yarışlarda da benzer cezaların uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Evet, bu konuda yeni cezalara ihtiyacımız var."

"Bakü yarışında olduğu gibi, bir virajda kaza yapmanız veya durmanız ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. 15. virajda bir Haas [Kevin Magnussen] durdu."

"Pistte durduğunuz nokta, iyi bir yerde durup durmadığınıza bağlı olarak bir Güvenlik Aracı çıkmasına bile sebep olabilir. Onu yanlış bir noktada durduğu için cezalandıracak mıyız?"

"Bu konuda dikkatli olmamız, seçimlerimizi daha dikkatli yapmamız gerekiyor. Ama yine de yeni cezalara ihtiyaç olduğuna katılıyorum, özellikle de sıralama turlarında."

"Yavaş turlar, son virajda trafik, hava koridoru alma veya verme gibi sorunlarla uğraşıyoruz. Bu yüzden sıralama turlarında başka bir format uygulamayı düşünmeliyiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine

Yeni cezaları destekleyen bir diğer isim de McLaren pilotu Lando Norris oldu. Norris, sıralamalarda hata yapmayanların mevcut durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Norris, "Bence kazara hata yapan insanlarla bilerek yapan insanlar arasında büyük bir fark var. Özellikle bir zaman turunda bir buçuk saniye gerideyken!"

“Yanlış bir şey yapan sen olana kadar her zaman şikayet edersin. Sonra da -Imola'da yaptığım gibi- basit bir hata yapar ve 'Ah, keşke bu kural getirilmeseydi' dersiniz. "

"Kendiniz hata yapınca kuralları gereksiz bulursunuz, başkası hata yapınca yeni kuralların gelmesini istiyorsunuz. Her zaman rahatsız olanlar çıkacaktır. Henüz hata yapmamış pilotlar bu konuda daha çok ses çıkarabiliyor." dedi.

Alonso'nun Albon'la olan olayından bahseden diğer McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise Alonso'nun hata yaparken olup bitenlerin farkında olduğunu ima etti.

Ricciardo, “Kendini haklı çıkarabiliyor olması etkileyici!"

"Ciddi bir deneyime sahip, bu yüzden onu seviyorum. Ama özellikle Alex'in dün hakkında konuştuklarından bahsetmek gerek."

"Hepimiz birtakım numaralara başvuruyoruz, örneğin Lewis'in [Hamilton] bana ve Lando'ya DRS vermemeye çalıştığının farkındaydım. Dolayısıyla yaşananlara biraz taktik, biraz da strateji diyebiliriz. Ancak elbette Fernando'nun yaptığının başka bir yolu daha var. Belki gelecekte tur silme cezalarıyla karşılaşabiliriz." dedi.