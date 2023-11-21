Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Formula 1 gridinde yer alan birçok pilot Las Vegas GP’sinin Orta Doğudaki yarışlardan ayrılması çağrısında bulundu. Zira bu sezon peş peşe iki yarış ile noktalanırken 2024’te üç yarışa dönüşecek.
F1’in, Las Vegas kumarhaneleri etrafında gerçekleşen ve büyüleyici bir gösteri sunarak kumar başkentinde keyifli bir yarış takip etme kararı haklı çıktı.
Pilotlar ve takımlar yarışın gidişatından memnun olsa da, yarışın yorucu programı öne çıkan geri bildirimlerden biri oldu. Bazı takım patronları yarışın zamanının gelecek yıl birkaç saat öne çekilebileceğini umuyor.
F1 personelinin yorgunluğu, Abu Dabi’de yapılacak ve 12 saat zaman farkının olduğu uzun bir yolculuk sonrası daha da artacak.
AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, gelecek yıl Vegas yarışının üçlü yarışın başlangıcı olacağını ve Katar’daki yarışın Vegas ve Abu Dabi arasına sıkıştırıldığını öğrenince şok oldu. Avustralyalı pilot bu durumun gelecekte değiştirilmesini istiyor.
Peş peşe yapılacak üç yarıştan bahsedildiğinde Ricciardo, “Ne! Yok artık.”
“Benim oyum buna değil. Bunu öne çekmeleri gerekiyor. Sezon sonunda mahvolacağız.”
“Yaklaşık altı yarış yaptım ve bunu şimdiden hissediyorum.”
“Perşembe günü o geç saatte yapılan 2. Antrenmanın ardından muhtemelen hepimizin biraz sayıkladığını ve halüsinasyon gördüğünü hissediyorum.”
Geçtiğimiz hafta sonu sezonun 18. galibiyetini alan Max Verstappen, Las Vegas için yeni bir tarihin artı olacağını söyledi ve Kuzey Amerika’daki başka bir yarışla eşleştirilmesini önerdi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
Verstappen, “Gelecek yıl belki mümkün değil ama Abu Dabi’ye seyahat etmeyi daha iyi hale getirebiliriz.”
“Şu anda o kadar büyük bir zaman kayması var ki, özellikle de herkes yorgunken, bence bu bizim için biraz fazla.”
“Bu yüzden belki de farklı bir tarih bulmak ideal olacaktır. Çünkü daha fazla Amerika turu yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”
“Tabii ki bilet satışları açısından bunun ideal olup olmayacağını bilmiyorum. O yüzden belki orada bir çözüm bulabiliriz.”
“Bence 12 saatlik zaman dilimi değişimleri ve ayrıca yarış için tamamen farklı zamanlamalar, bunu biraz fazla buluyorum.” dedi.
Takım arkadaşı Sergio Perez de, Vegas’ın gelecek yıl sezon finali olmasını destekliyor.
Perez, “Bence bu harika bir ilk yarıştı. Max’in de dediği gibi, şimdi Abu Dabi’ye gitmemiz gerektiğini düşününce, muhtemelen sezon boyunca kat ettiğimiz en uzun mesafe…”
“Yani evet, muhtemelen Vegas’ı son yarış olarak değerlendirmeliyiz.” dedi.
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