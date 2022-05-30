Pilotlar, Schumacher'in kazasını "şok edici" olarak nitelendiriyor

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Schumacher, kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından son sektörde aracın kontrolünü kaybetti ve pistin sağ tarafındaki bir bariyere çarpmasının ardından viraj çıkışına kadar sürüklenen araç Tecpro bariyerlere gömüldü.

Kazanın ardından Schumacher'in aracının arka kısmı, süspansiyon ve vites kutusu da dahil olmak üzere şasinin geri kalanından ayrıldı, ancak Schumacher kendisi çabucak iyi olduğunu bildirdi.

Araçtan yardım almadan inen Schumacher ve tedbir amaçlı sağlık merkezine götürülen Schumacher, kazanın "süper garip" olduğunu söylüyor.

Kazanın ardından önce Sanal, sonrasında tam Güvenlik Aracı devreye alınırken, en sonunda hasar gören bariyerlerin onarılması için kırmızı bayrak çıktı ve yarışa yaklaşık 20 dakikalık bir ara verildi.

Yarışın ardından bazı pilotlar kazayı gördüklerinde şoka uğradıklarını dile getirdiler. AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, durumun "kötü" göründüğünü, Schumacher için endişelendiğini ve kırmızı bayrağın doğru karar olduğunu söyledi.

Gasly, "Şanzımanın tamamen dışarıda olduğunu görmek oldukça şok ediciydi. Kırmızı bayrak çıkması uzun sürdü, ancak yapılacak doğru şey de buydu. İlk aşamada Sanal Güvenlik Aracının devreye alınmasına biraz şaşırdım. Ama yarışı gözden geçirmem gerekiyor, oldukça uzun ve olaylı bir yarıştı." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Kazayı "büyük" olarak nitelendiren Fernando Alonso, F1'in "bugünden bir şeyler öğrenebileceğini" umduğunu söyledi ve araçların artan ağırlığının kazalar üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna dikkat çekti.

Alonso, "Bunun araçtan kaynaklanan bir kaza olduğunu düşünmüyorum, daha çok ne kadar hızlı çarptığınızla alakalı."

"Bu araçlar çok ağır, 800 kg'dan fazla, dolayısıyla duvara çarptığınız an ortaya çıkan eylemsizlik geçmişe göre çok daha yüksek. Muhtemelen bugünden de bir şeyler öğrendik." dedi.

Mick Schumacher'a zaman zaman akıl hocalığı yapan Sebastian Vettel ise, "Bu kadar çabuk hata yapmak oldukça basit. Ona tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, kazayı görmedim. Asıl mesele onun iyi olması."

"Şu anda gösterdiğinden çok daha iyisini yapabileceğine şüphe yok, ancak ona biraz süre vermelisiniz." dedi.